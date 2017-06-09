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9 июня 2017, 14:52 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

«Парма» назначила главным тренером Мазурса

«Парма» заключила с главным тренером Николайсом Мазурсом трёхлетний контракт по схеме «1+2», сообщает официальный сайт клуба.

36-летний Мазурс ранее возглавлял юношеские и молодёжные сборные Латвии, работал ассистентом, а затем и наставником ВЭФа, который привёл к чемпионскому титулу.

Перед началом нынешнего сезона он был назначен главным тренером «Автодора», но уволен после поражения в первом же туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Остаток чемпионата Мазурс провёл в тренерском штабе УНИКСа.
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