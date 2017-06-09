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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30029293/
9 июня 2017, 13:33 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Форварды Войтюк и Разумов покидают БК «Зенит» в связи с истечением контрактов

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на своем официальном сайте объявил об истечении контрактов с форвардами Евгением Войтюком и Александром Разумовым.

Разумов присоединился к «сине-бело-голубым» в начале сезона-2016/17. На счету форварда 7 матчей за «Зенит» в Единой лиге ВТБ, где он в среднем набирал 0,9 очка, делал 0,7 подбора и 0,4 передачи за игру.

Войтюк принял участие в 10 матчах Лиги ВТБ, набирая в среднем 0,4 очка, отдавая 0,1 передачи и совершая 0,4 подбора.

«Зенит» благодарит игроков за время, проведенное в Петербурге, и желает успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении.
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