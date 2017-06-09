«Автодор» заключил двухлетний контракт с MVP Суперлиги Ключниковым
«Автодор» заключил двухлетний контракт по схеме «1+1» с атакующим защитником Фёдором Ключниковым, сообщает официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне 26-летний Ключников в составе «Спартака-Приморье» в Суперлиге набирал по 20,2 очка, совершал по 3,3 подбора и отдавал по 3,7 передачи за 35 минут в среднем за игру с реализацией трёхочковых 42,9%. По итогам чемпионата защитник был признан самым ценным игроком турнира и вместе с командой завоевал бронзовые медали.
Ключников имеет опыт выступления в Единой лиге ВТБ за «Нижний Новгород» и «Енисей».
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