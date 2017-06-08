Экс-центровой «Динамо» и БК «Химки» Явтокас завершит карьеру по окончании сезона
МОСКВА, 8 июн —
Р-Спорт. Бывший центровой баскетбольных клубов «Динамо» (Москва) и «Химки» литовец Робертас Явтокас заявил, что завершит карьеру игрока после окончания сезона.
Явтокас выступал за «Динамо» с 2007 по 2009 год и завоевал бронзовые медали чемпионата России. Следующий сезон литовец провел в «Химках», а затем перешел в испанскую «Валенсию». С 2011 года Явтокас выступает за литовский «Жальгирис» (Каунас).
«Решение о завершении карьеры пришло в межсезонье. Этот сезон будет последним», — цитирует 37-летнего баскетболиста сайт «Жальгириса».
В составе сборной Литвы центровой дважды выигрывал серебро чемпионата Европы и один раз бронзу. Кроме того, Явтокас является бронзовым призером чемпионата мира 2010 года.
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