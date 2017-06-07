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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30006789/
7 июня 2017, 14:53 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Новосибирский ЖБК «Динамо» подписал контракт с нигерийской нападающей Эвелин Акатор

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт. Баскетбольный клуб «Динамо» (Новосибирская область) подписал контракт с 22-летней нигерийской нападающей Эвелин Акатор, сообщается на официальном сайте команды.

Сроки контракта не раскрываются. Акатор на прошедшем драфте Женской национальной баскетбольной ассоциации была выбрана в первом раунде под третьим номером командой «Даллас Уингз». Может сыграть на позиции как тяжелого форварда, так и центрового.

По итогам минувшего сезона новосибирское «Динамо» заняло 7-е место в чемпионате России среди женских команд.
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