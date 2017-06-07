Новосибирский ЖБК «Динамо» подписал контракт с нигерийской нападающей Эвелин Акатор

Сроки контракта не раскрываются. Акатор на прошедшем драфте Женской национальной баскетбольной ассоциации была выбрана в первом раунде под третьим номером командой «Даллас Уингз». Может сыграть на позиции как тяжелого форварда, так и центрового.

По итогам минувшего сезона новосибирское «Динамо» заняло 7-е место в чемпионате России среди женских команд.