Женский баскетбольный клуб «Енисей» продлил контракт с нападающей Натальей Доровских

Россиянка продолжит выступать в «Енисее» в сезоне-2017/18. В прошлом сезоне 27-летняя Доровских стала третьей по результативности в команде (9 очков, 3 подбора и 1 перехват за 23 минуты на паркете в среднем по сезону).

«Енисей» по итогам сезона-2016/17 занял 10-е место в чемпионате России.