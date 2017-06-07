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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30003386/
7 июня 2017, 11:25 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Женский баскетбольный клуб «Енисей» продлил контракт с нападающей Натальей Доровских

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт. Красноярский женский баскетбольный клуб «Енисей» подписал новое соглашение с нападающей Натальей Доровских, сообщается на официальном сайте команды.

Россиянка продолжит выступать в «Енисее» в сезоне-2017/18. В прошлом сезоне 27-летняя Доровских стала третьей по результативности в команде (9 очков, 3 подбора и 1 перехват за 23 минуты на паркете в среднем по сезону).

«Енисей» по итогам сезона-2016/17 занял 10-е место в чемпионате России.
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