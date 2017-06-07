Женский баскетбольный клуб «Енисей» продлил контракт с нападающей Натальей Доровских
МОСКВА, 7 июн —
Р-Спорт. Красноярский женский баскетбольный клуб «Енисей» подписал новое соглашение с нападающей Натальей Доровских, сообщается на официальном сайте команды.
Россиянка продолжит выступать в «Енисее» в сезоне-2017/18. В прошлом сезоне 27-летняя Доровских стала третьей по результативности в команде (9 очков, 3 подбора и 1 перехват за 23 минуты на паркете в среднем по сезону).
«Енисей» по итогам сезона-2016/17 занял 10-е место в чемпионате России.
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