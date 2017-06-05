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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29983989/
5 июня 2017, 16:26 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Екатерина Кирьянова продолжит выступление за баскетбольный клуб «Енисей»

МОСКВА, 5 июн — Р-Спорт. Екатерина Кирьянова, выступающая на позиции защитника, подписала новое соглашение с «Енисеем», сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба из Красноярска.

Контракт рассчитан на сезон-2017/18. По итогам минувшего сезона Кирьянова стала второй по результативности в команде, набирая в среднем за матч 10 очков и делая 2 подбора, 2 перехвата и 1 передачу.

Кирьянова выступает за «Енисей» с 2007 года с перерывом на сезон-2014/15, который она провела в составе омского «Нефтяника-Авангард» и выиграла бронзовые медали суперлиги. В 2015 году она вернулась в «Енисей» и стала капитаном клуба.
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