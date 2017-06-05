Екатерина Кирьянова продолжит выступление за баскетбольный клуб «Енисей»

Контракт рассчитан на сезон-2017/18. По итогам минувшего сезона Кирьянова стала второй по результативности в команде, набирая в среднем за матч 10 очков и делая 2 подбора, 2 перехвата и 1 передачу.

Кирьянова выступает за «Енисей» с 2007 года с перерывом на сезон-2014/15, который она провела в составе омского «Нефтяника-Авангард» и выиграла бронзовые медали суперлиги. В 2015 году она вернулась в «Енисей» и стала капитаном клуба.