БК «Нижний Новгород» подписал контракт с форвардом Александром Захаровым

Прошедший сезон 23-летний баскетболист провел в составе «Иркута», с которым стал серебряным призером суперлиги. По итогам турнира Захаров вошел в символическую пятерку. В среднем за игру он набирал 14,2 очка, делал 6,1 подбора и 1,3 передачи.

«Несколько лет назад, когда Саша был еще совсем молодым игроком, у него была возможность закрепиться в основе “Химок”. К сожалению, по ряду причин он не смог ею воспользоваться. Прошлый сезон в “Иркуте” получился у него очень удачным. Выступая в суперлиге, он смог вновь обратить на себя внимание баскетбольных специалистов. Мы хотим видеть его в нашей команде, поработать с ним и дать еще один шанс проявить себя в Единой лиге ВТБ, потому что своим талантом он этого заслуживает», — сказал главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич.

Захаров заявил, что в «Нижнем Новгороде» ему дали понять, что серьезно на него рассчитывают.

«Я рад, что моя карьера продолжится в “Нижнем Новгороде”. Не скрою, были и другие предложения, но я пообщался с главным тренером и руководством “НН” и понял, что здесь на меня рассчитывают и хотят дать возможность развиваться. Я знаком практически со всеми игроками “Нижнего”, но лучше всего общаюсь с Никитой Зверевым. Он рассказывал, что после сезона в команде проходил сбор, который оказался очень непростым. Но я готов к любой работе», — сказал баскетболист.