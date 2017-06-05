Сборная России: возвращение со щитом

ТРИ ГОДА БЕЗ СБОРНОЙ.

Зрителей на трибунах Дворца спорта «Динамо» в Крылатском было много — даже с поправкой на то, что это женский баскетбол и выходные в Москве, которую принято считать пресыщенной самыми разными зрелищами. Причина проста — сборная России не заглядывала в российскую столицу вот уже почти три года. Болельщики успели соскучиться. Игроки — тоже.

— Отмечу, что федерация прекрасно организовала игры, создала ажиотаж, все красиво обставила, — сказала капитан команды Евгения Белякова. — Мы-то тренируемся где-то на окраине Химок, никого посторонних не видим. А здесь столько зрителей, шум, свет — сначала чувствовали себя, как будто из пещеры вышли.

К возвращению в Белокаменную национальная команда готовилась основательно. Сезон в чемпионате России завершился в первый день мая, а уже через неделю на базу в Новогорске прибыли 18 баскетболисток, вызванных Александром Васиным для подготовки к чемпионату Европы. Девять из них выступали на предыдущем континентальном первенстве два года назад, а особое внимание в списке привлекала опытнейшая центровая Елена Осипова — призер двух Олимпиад пропустила сезон из-за рождения ребенка. Девушкам предстояло выдержать нешуточную внутреннюю конкуренцию — в окончательной заявке на турнир должно быть всего 12 имен.

За четыре недели они успели провести сборы в Подмосковье и Сочи, где 14 мая состоялась официальная презентация команды, а также слетать на турнир в Италию и выиграть его. За это время состав кандидатов сократился на четыре персоны — перед отправлением на Апеннины расположение сборной покинули Татьяна Петрушина и Дарья Колосовская, а по итогам первых контрольных матчей было решено отказаться от Карины Низамовой и Осиповой, которая пока далека от идеальных кондиций. Кроме того, в заявку на матчи с Турцией не попала Анастасия Логунова, которая испытывает проблемы со здоровьем. А Эпифания Принс только за день до первого московского матча вернулась из Америки.

ДЕСЯТЬ ИЗ ДЕСЯТИ.

В мире баскетбола национальные команды проводят не так много игр — например, с момента назначения Васина главным тренером сборной в октябре 2015-го и до начала подготовки к Евробаскету под его руководством команда сыграла шесть матчей. Поэтому каждая из контрольных встреч — на вес золота.

Россиянки начали получать игровую практику на турнире в Италии, где одержали три уверенных победы. Соперницами, кроме хозяек, были сборные Венгрии и Бельгии. Интересно, что с бельгийками Россия скоро встретится на групповом этапе чемпионата Европы. Все три сборные — крепкие, добротные, но явно не входят в число фаворитов даже на континентальном уровне. Поэтому делать какие-то далеко идущие выводы после встреч с ними не стоило.

Турция, которая заняла четвертое место на ЧМ-2014 и стоит седьмой в мировом рейтинге (Россия — на 11-м месте) — другое дело. Пусть у этой команды не слишком много регалий, но в последние годы она входит в число сильнейших на планете. Именно турчанки оставили Россию без путевки на Олимпиаду в Рио. Интересно, что сначала РФБ планировала провести в Москве международный турнир, но из всех, кому были отправлены приглашения, предметный интерес к поездке в Россию проявила только Турция, поэтому было решено провести с ней два матча за два дня.

И уже в первом стало понятно — организаторы не прогадали. Турция, отдав хозяйкам инициативу на старте, постепенно стала предъявлять свои козыри, жестче действовать под кольцами, ограничивать соперниц в попаданиях по кольцу. У россиянок же возникали проблемы в обороне. Все это вылилось в нервную концовку, ключевыми моментами которой стали два очка Вадеевой и два промаха гостей в последней атаке. Это была 10-я победа Васина за 10 матчей во главе сборной.

— Думаю, нам нужна была именно такая игра, — отметил тренер. — На турнире в Италии мы побеждали несколько легче. Нужно было почувствовать, как игроки борются и реагируют на такое равенство в счете, качели. Важно, чтобы игроки почувствовали уверенность в себе. Думаю, в этом компоненте мы добавим и будем выглядеть лучше. Отставая, мы правильно расставили акценты в нападении и защите, и концовка осталась за нами.

В ПРАГУ — ВО ВСЕОРУЖИИ.

До 11 количество побед команда Васина довела на следующий день. Выводы, очевидно, были сделаны, и сам тренер после второго матча сказал, что на этот раз на площадке было куда больше порядка и организованности. Россиянки строго действовали в обороне, дав соперницам за две стартовых четверти набрать 22 очка, и сделали игру к середине третьей 10-минутки, когда преимущество перевалило за 20 очков. Чуть улучшить свое настроение гостьи смогли лишь в концовке, когда у России на площадке были явно не игроки основы. И в дополнительной пятой четверти, которая была сыграна решением тренеров со счета 0:0 и осталась за Турцией.

В этом мини-матче тренерский штаб, по словам Васина, хотел посмотреть на то, как выглядят на фоне усталости игроки, по ходу матча получающие времени меньше остальных. Итог — от команды по итогам матчей с Турцией отцеплен никто не будет, на 12 мест в заявке по-прежнему претендуют 15 баскетболисток. Окончательный состав будет объявлен лишь за пару дней до начала Евробаскета.

А заключительным этапом подготовки для сборной России станет турнир в Греции, который запланирован на середину следующей недели. И соперники там вновь достаточно серьезные, но не сверхсложные. С 7 по 9 июня команда Васина сыграет с хозяйками площадки, а также командами Белоруссии и Украины. Все, кто остается в расположении сборной, получат шанс проявить себя в этих встречах.

После этого команда вернется на базу в Новогорск, а в Прагу россиянки отправятся за два дня до старта чемпионата — 14 июня у них запланирована первая тренировка в Чехии. Евробаскет долгие годы был для сборной России «своим» турниром — на семи чемпионатах подряд, с 1999 по 2011 годы, она попадала на пьедестал, при этом трижды брала золото. Но за последние два старта ореол былых побед померк. 13-е и 6-е места — вовсе не тот результат, к которому привыкли болельщики. Пора исправляться.

Товарищеские матчи. Москва

РОССИЯ — Турция — 59:58 (20:13, 11:16, 13:18, 15:11). Р: Вадеева (12), Белякова (11). Т: Холлингсворт (13), Вардарли (12).

РОССИЯ — Турция — 69:52 (24:11, 13:11, 25:14, 7:16). Р: Жедик (13), Белякова (11). Т: Шенюрек (10)

Состав сборной России

Защитники: Елена Беглова, Наталья Жедик (обе — «Надежда»), Елена Кириллова, Ксения Левченко, Эпифания Принс (все — «Динамо» К), Анна Лешковцева (МБА), Евгения Белякова (УГМК).

Форварды: Татьяна Видмер, Анастасия Логунова (обе — «Динамо» К), Жосселина Майга («Надежда»), Раиса Мусина («Полковице», Польша), Мария Черепанова (УГМК).

Центровые: Мария Вадеева («Динамо» К), Наталья Виеру (УГМК), Ксения Тихоненко («Динамо» М).