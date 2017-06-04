Россиянки проиграли только в пятой четверти

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После драматичного и напряженного субботнего матча на отдых у команд было менее суток. Ничего удивительного, что тренеры не обошлись без перестановок в составах. У россиянок, например, в заявке не оказалось одной из героинь первой встречи Вадеевой.

Зато уже в стартовой пятерке появилась Черепанова, ставшая одной из самых заметных на первых минутах, а в середине первой четверти тренеры бросили в бой «джокера» Принс, лишь пару днями ранее прилетевшую из-за океана.

Начало казалось скромным, но вскоре стало понятно, что россиянки на сей раз сделали акцент на обороне. И за первые 10 минут Турция всего три раза попала с игры. На рубеже первой и второй четвертей гостьи отбегали вхолостую почти шесть с половиной минут подряд, не понимая, как им проломить появившуюся перед ними стену. Лидеры команды — Альбен, Вардарли, Холлингсворт — растворились на площадке.

А российская команда в это время совершила рывок 11:0 с двумя «треухами» Кирилловой, отправив соперниц в самый настоящий нокдаун. Пауза помогла турецким баскетболисткам немного прийти в себя, и они тоже принялись возводить под своим кольцом защитные редуты. Это тут же сказалось на проценте попадания хозяек — из 21 броска за четверть цели достигли только четыре. Но вот в атаке Турция все так же билась головой о стену, каждое набранное очко стоило им огромных усилий. Тренер гостей Экрем Мемнун бушевал у скамейки, но поделать ничего не мог. К концу первой половины на табло горел счёт 37:22 в пользу России.

После большого перерыва существенных перемен не произошло. Преимущество сборной России продолжало расти, и к середине третьей четверти перевалило через отметку в 20 очков. Главными героинями 10-минутки стали Белякова и Жедик, на двоих набравшие 13 очков.

В начале четвёртой четверти показалось, что турчанки очнулись после долгого сна и с удивлением обнаружили, что проигрывают «-26». Они немедленно попытались это исправить, на четыре минуты «засушив» атаку россиянок и совершив рывок 8:0. Остановила побег «трешка» Мусиной, но это попадание почти восемь с половиной минут оставалось единственным для хозяек, которые играли уже далеко не основным составом. Турция продолжала давить, но сумела лишь немного сократить отставание.

А в конце болельщиков ждал сюрприз — тренеры двух команд договорились сыграть еще одну четверть, начав с нуля. Эти 10 минут остались за Турцией — 12:7.

Москва. Товарищеский матч

РОССИЯ — Турция — 69:52 (24:11, 13:11, 25:14, 7:16)

Р: Жедик (13), Белякова (11).