Швед обошёл Хряпу по очкам, набранным в плей-офф Единой лиги ВТБ
Атакующий защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед вышел на девятое место по результативности в
плей-офф в истории Единой лиги ВТБ.
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В пятом матче полуфинальной серии с «Зенитом» Швед набрал 349-е очко и обошёл капитана ЦСКА Виктора Хряпу, у которого их 348. Всего на счету Шведа к большому перерыву 12 очков.
Лидирует по очкам в
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