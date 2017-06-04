Маркович вошел в заявку «Зенита» на 5-й матч серии ½ финала Лиги ВТБ против «Химок»
МОСКВА, 4 июн —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Сербский защитник баскетбольного «Зенита» Стефан Маркович вошел в заявку команды из Санкт-Петербурга на пятый матч серии плей-офф Единой лиги ВТБ против подмосковных «Химок».
«Зенит» в воскресенье проведет пятый матч полуфинала Единой лиги ВТБ против «Химок». Счет в серии 2−2, победитель пятого матча выйдет в финал и гарантирует участие в Евролиге сезона-2017/18.
Спортивный директор петербургского клуба Андрей Спиридонов в субботу сообщил агентству «Р-Спорт», что Маркович не тренируется с командой и, как ожидается, не сыграет в воскресенье. Маркович получил травму на последней минуте четвертой игры и ушел в раздевалку.
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