Маркович вошел в заявку «Зенита» на 5-й матч серии ½ финала Лиги ВТБ против «Химок»

«Зенит» в воскресенье проведет пятый матч полуфинала Единой лиги ВТБ против «Химок». Счет в серии 2−2, победитель пятого матча выйдет в финал и гарантирует участие в Евролиге сезона-2017/18.

Спортивный директор петербургского клуба Андрей Спиридонов в субботу сообщил агентству «Р-Спорт», что Маркович не тренируется с командой и, как ожидается, не сыграет в воскресенье. Маркович получил травму на последней минуте четвертой игры и ушел в раздевалку.