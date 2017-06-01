ЦСКА оставил Краснодар без Евролиги
Одна из двух полуфинальных серий
плей-офф Единой лиги ВТБ по баскетболу уложилась в минимально возможные три матча. Московский ЦСКА уверенно разобрался с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» и продолжает защиту чемпионского титула. Заключительная встреча на краснодарском паркете 31 мая окончилась уверенной победой армейцев (74:66).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Одолеть московских армейцев в рамках целой серии — практически невыполнимая задача даже для грандов Евролиги, не говоря уже о четвертой команде регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На равных противостоять наиболее состоятельному баскетбольному клубу Старого Света и даже обыгрывать его в отдельно взятой встрече еще можно, и среди всех российских соперников ЦСКА у «Локомотива-Кубань» в последние годы это получалось лучше всего.
Выбить подопечных Димитриса Итудиса из зоны комфорта агрессивной защитой, минимизировать количество потерь и разыграть до верного
Но победить ЦСКА трижды в течение недели «железнодорожникам» закономерно оказалось не по силам — коллектив из Краснодара досрочно завершил сезон, второй год кряду оставшись без медалей внутреннего первенства.
И без шансов вернуться в Евролигу, организаторы которой, судя по всему, окончательно и бесповоротно отказались от раздачи wild card. По крайней мере, в сезоне-2017/18.
На бумаге «сухая» победа москвичей в полуфинальной серии легко объясняется несопоставимыми финансовыми и кадровыми возможностями соперников. Это действительно так. С другой стороны, «Локо» вполне мог цепляться за явного фаворита противостояния и даже отбирать у него преимущество домашней площадки — ближе всего к успеху подопечные Обрадовича были в первом, выездном поединке.
Против южан сыграл целый ряд объективных факторов.
Преимущество ЦСКА в передней линии.
«Локомотив» был одной из лучших подбирающих команд по итогам регулярного чемпионата Лиги ВТБ, но в
Наконец, в серии с ЦСКА в полную силу не сыграл Андрей Зубков. В регулярном чемпионате Лиги ВТБ и во многих поединках Еврокубка капитан «Локо» был одним из самых надежных игроков команды, проделывая заслуживающий уважения объём черновой работы (в том числе и на щитах), но в противостоянии со столичным коллективом
Внутренних ресурсов, чтобы залатать возникшую во
В итоге ЦСКА получил ощутимое преимущество в трехсекундной зоне — руками плеяды мастеровитых «больших» Итудис без видимых проблем цементировал свою и контролировал чужую.
Только в одном матче серии из трех «Локо» выиграл подбор (да и то, чисто символически) и набрал лишь 12 так называемых очков «второго шанса» за все противостояние в целом.
Слишком мало, чтобы воспользоваться системной проблемой нынешних «армейцев», стоившей им победы над «Олимпиакосом» в полуфинале Евролиги.
Работа Итудиса над ошибками.
В первом поединке серии москвичи пропустили 95 очков, позволив «Локомотиву» реализовать без малого 60% бросков с игры. Провал в обороне стал прямым следствием кратковременной потери концентрации и мотивации после фиаско в стамбульском «Финале четырех» — ЦСКА позволил себе ввязаться с оппонентом в открытую перестрелку, которой ни кубки, ни титулы на самом деле не выигрываются.
Именно в этом обмене уколами и крылся шанс «Локомотива» на сенсационную выездную победу. Не начуди Мэтт Дженнинг в заключительном владении команды в четвёртой четверти, и южане вполне могли бы переводить встречу в овертайм.
Наступать дважды на одни и те же грабли Итудис логично отказался, и по ходу серии качество игры армейцев в обороне возрастало в геометрической прогрессии.
Второй поединок, например, превратился в фестиваль
К слову, с нейтрализацией Рочести баскетболисты ЦСКА тоже справились. Если в первом матче американский защитник показал себя исполнителем, способным диктовать свои условия на площадке, в третьем ему лишь дважды дали забить с игры и позволили совершить всего три результативные передачи.
Так или иначе, во втором и третьем поединках серии южане ни разу не добрались даже до отметки в 75 баллов, да и сам Рочести наиграл на отрицательный показатель полезности в обеих встречах. Сочетания с ним уже не забивали на потоке, а отсутствием у миниатюрного исполнителя навыков высококлассного разрушителя ЦСКА не стеснялся пользоваться с самого начала противостояния.
«Локомотив», безусловно, и сам пытался совершенствовать формы защиты от матча к матчу, причем небезуспешно — эффективность нападения москвичей тоже неуклонно снижалась от поединка к поединку. Но зажать ЦСКА в угол и поставить перед грандом барьер, который ему не суждено было бы преодолеть, Обрадович все равно не смог. Сербу не хватало игроков как в количественном, так и в качественном плане.
А в третьем поединке, помимо всего прочего, временами отсутствовала и дисциплина. Парни Итудиса провели слишком много быстрых атак с численным преимуществом, чего нельзя было допускать ни в коем случае.
Нельзя сказать, что «железнодорожники» провалили эту серию или сезон в целом, пусть озвученную перед началом кампании задачу квалифицироваться в Евролигу команда и не выполнила.
Равно как и нельзя винить Обрадовича в серии неудовлетворительных результатов на стыке февраля и марта, которая привела к вылету из Еврокубка и попаданию в ту часть сетки
Балканец принимал команду минувшей осенью как кризисный менеджер, и выжал максимум из имевшихся в его распоряжении исполнителей, «физику» которым закладывал его предшественник Фотис Кацикарис. Поэтому ранее продление контракта с ним сейчас отнюдь не выглядит неправильным и нелогичным решением.
Каким именно видит «Локо» Обрадович, и куда сможет его довести, станет ясно только через год.
…А в другой полуфинальной серии
К слову, именно его победитель — если, конечно, не случится
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter