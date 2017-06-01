ЦСКА оставил Краснодар без Евролиги

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Одолеть московских армейцев в рамках целой серии — практически невыполнимая задача даже для грандов Евролиги, не говоря уже о четвертой команде регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На равных противостоять наиболее состоятельному баскетбольному клубу Старого Света и даже обыгрывать его в отдельно взятой встрече еще можно, и среди всех российских соперников ЦСКА у «Локомотива-Кубань» в последние годы это получалось лучше всего.

Выбить подопечных Димитриса Итудиса из зоны комфорта агрессивной защитой, минимизировать количество потерь и разыграть до верного пару-тройку имеющихся козырей — подобная схема срабатывала и у Георгиоса Барцокаса, и у Саши Обрадовича.

Но победить ЦСКА трижды в течение недели «железнодорожникам» закономерно оказалось не по силам — коллектив из Краснодара досрочно завершил сезон, второй год кряду оставшись без медалей внутреннего первенства.

И без шансов вернуться в Евролигу, организаторы которой, судя по всему, окончательно и бесповоротно отказались от раздачи wild card. По крайней мере, в сезоне-2017/18.

На бумаге «сухая» победа москвичей в полуфинальной серии легко объясняется несопоставимыми финансовыми и кадровыми возможностями соперников. Это действительно так. С другой стороны, «Локо» вполне мог цепляться за явного фаворита противостояния и даже отбирать у него преимущество домашней площадки — ближе всего к успеху подопечные Обрадовича были в первом, выездном поединке.

Против южан сыграл целый ряд объективных факторов. Красно-синие, как и полагается одной из сильнейших дружин, базирующихся по эту сторону Атлантики, оказались сильнее в мелочах — и эти самые мелочи сформировали итоговый результат.

Преимущество ЦСКА в передней линии.

«Локомотив» был одной из лучших подбирающих команд по итогам регулярного чемпионата Лиги ВТБ, но в плей-офф показал абсолютно худший результат в этой статистической категории среди всех участников матчей на вылет. В среднем за игру кубанские баскетболисты забирали всего 28,6 отскока — на пять меньше, нежели у предпоследнего коллектива в этом компоненте, «Астаны».

Во-первых, сказалась травма Кевина Джонса — ведущий рибаундер команды отыграл в плей-офф всего несколько минут, получив серьезную травму еще в серии с УНИКСом, и оставил Обрадовича без ключевой опции в передней линии на решающем отрезке сезона.

Во-вторых, нестабильный на турнирной дистанции Ян Вуюкас так и не смог набрать оптимальную форму к поединкам на вылет, а потому уступал своим визави — в первую очередь, Кайлу Хайнсу, — буквально во всем, включая мобильность, реакцию и скорость принятия решений.

Наконец, в серии с ЦСКА в полную силу не сыграл Андрей Зубков. В регулярном чемпионате Лиги ВТБ и во многих поединках Еврокубка капитан «Локо» был одним из самых надежных игроков команды, проделывая заслуживающий уважения объём черновой работы (в том числе и на щитах), но в противостоянии со столичным коллективом почему-то растворился. 2,0 подбора за встречу против 4,5 в среднем по сезону при сопоставимом игровом времени, одна-единственная «бомба» за три матча и невысокая эффективность атак — 37,5% реализации бросков в полуфинале, — не могут не вызывать вопросов к россиянину.

Внутренних ресурсов, чтобы залатать возникшую во фронт-корте пробоину, у Обрадовича не было изначально. Подписывая контракт с Григорием Шуховцовым, некоторое время остававшимся без работы перед возвращением в Краснодар, Андрей Ведищев едва ли предполагал, что габаритный центровой получит место в стартовой пятерке и продолжительные смены в плей-офф. Но альтернативных вариантов у сербского специалиста не оставалось: от безысходности он даже свингмэна Марди Коллинза на «четверку» задвигал, и на коротких отрезках это иногда помогало.

В итоге ЦСКА получил ощутимое преимущество в трехсекундной зоне — руками плеяды мастеровитых «больших» Итудис без видимых проблем цементировал свою и контролировал чужую.

Только в одном матче серии из трех «Локо» выиграл подбор (да и то, чисто символически) и набрал лишь 12 так называемых очков «второго шанса» за все противостояние в целом.

Слишком мало, чтобы воспользоваться системной проблемой нынешних «армейцев», стоившей им победы над «Олимпиакосом» в полуфинале Евролиги.

Работа Итудиса над ошибками.

В первом поединке серии москвичи пропустили 95 очков, позволив «Локомотиву» реализовать без малого 60% бросков с игры. Провал в обороне стал прямым следствием кратковременной потери концентрации и мотивации после фиаско в стамбульском «Финале четырех» — ЦСКА позволил себе ввязаться с оппонентом в открытую перестрелку, которой ни кубки, ни титулы на самом деле не выигрываются.

Именно в этом обмене уколами и крылся шанс «Локомотива» на сенсационную выездную победу. Не начуди Мэтт Дженнинг в заключительном владении команды в четвёртой четверти, и южане вполне могли бы переводить встречу в овертайм.

Наступать дважды на одни и те же грабли Итудис логично отказался, и по ходу серии качество игры армейцев в обороне возрастало в геометрической прогрессии.

Второй поединок, например, превратился в фестиваль блок-шотов имени Никиты Курбанова — в общей сложности баскетболисты «Локо» пять раз попадали под вражескую «мухобойку». Причем доставалось всем без разбора: и миниатюрному Тэйлору Рочести, и гигантам Шуховцову с Вуюкасом.

К слову, с нейтрализацией Рочести баскетболисты ЦСКА тоже справились. Если в первом матче американский защитник показал себя исполнителем, способным диктовать свои условия на площадке, в третьем ему лишь дважды дали забить с игры и позволили совершить всего три результативные передачи. Где-то Тэйлора отрезали от партнеров, заставляя выбрасывать сложные мячи на последних секундах владений, где-то, напротив, исключали из командных схем плотной персональной опекой.

Так или иначе, во втором и третьем поединках серии южане ни разу не добрались даже до отметки в 75 баллов, да и сам Рочести наиграл на отрицательный показатель полезности в обеих встречах. Сочетания с ним уже не забивали на потоке, а отсутствием у миниатюрного исполнителя навыков высококлассного разрушителя ЦСКА не стеснялся пользоваться с самого начала противостояния.

«Локомотив», безусловно, и сам пытался совершенствовать формы защиты от матча к матчу, причем небезуспешно — эффективность нападения москвичей тоже неуклонно снижалась от поединка к поединку. Но зажать ЦСКА в угол и поставить перед грандом барьер, который ему не суждено было бы преодолеть, Обрадович все равно не смог. Сербу не хватало игроков как в количественном, так и в качественном плане.

А в третьем поединке, помимо всего прочего, временами отсутствовала и дисциплина. Парни Итудиса провели слишком много быстрых атак с численным преимуществом, чего нельзя было допускать ни в коем случае.

Нельзя сказать, что «железнодорожники» провалили эту серию или сезон в целом, пусть озвученную перед началом кампании задачу квалифицироваться в Евролигу команда и не выполнила.

Равно как и нельзя винить Обрадовича в серии неудовлетворительных результатов на стыке февраля и марта, которая привела к вылету из Еврокубка и попаданию в ту часть сетки плей-офф Лиги ВТБ, где прописался и ЦСКА.

Балканец принимал команду минувшей осенью как кризисный менеджер, и выжал максимум из имевшихся в его распоряжении исполнителей, «физику» которым закладывал его предшественник Фотис Кацикарис. Поэтому ранее продление контракта с ним сейчас отнюдь не выглядит неправильным и нелогичным решением.

Каким именно видит «Локо» Обрадович, и куда сможет его довести, станет ясно только через год.

…А в другой полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ все только начинается. Дважды проиграв на выезде, «Химки» разгромили «Зенит» в родных стенах и закрутили интригу до максимума. Очень похоже на то, что соперник ЦСКА по главному сражению года в российском баскетболе определится только в пяти поединках.