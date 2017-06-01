Швед или Карасев? ЦСКА в режиме ожидания

Действующий чемпион России ЦСКА сделал еще один шаг к защите титула, обыграв «Локомотив-Кубань», тогда как другая полуфинальная серия между «Зенитом» и «Химками» стала украшением сезона.

Еще до начала плей-офф возможная встреча петербургской и подмосковной команд виделась главной интригой, и ожидания оправдались. Тем более что «Зенит» и «Химки» бились не просто за попадание в финал — на кону путевка в Евролигу. Команда Василия Карасева, закончившая регулярку 15-ю победами подряд, дважды за это время обыграла химчан, за счет чего получила преимущество своей площадки. И этим фактором блестяще воспользовались. Дважды в Петербурге судьба встреч решалась в концовках, и оба раза победителем вышел «Зенит».

БОРЬБА НЕРВОВ.

У гостей на паркете предсказуемо рвал и метал Швед, признанный лучшим игроком «гладкого» чемпионата. Но в этом как сила нынешних «Химок», так и их уязвимое место. «Зенит» готовился к такому повороту событий. Сергей Карасев, «проспавший» серию с ВЭФом, вернулся к роли лидера, а кроме того, в первом матче выстрелил Уайт, набравший 21 очко, во втором Тулсон — 22. Хотя главным героем стартовой встречи стал Маркович, на счету которого перехват и «треха» в ключевые моменты последней четверти. А вторая игра завершилась скандалом. Гости, которые лучше начали и доводили преимущество до 16 очков, в концовке вели «+4», но выдали отрезок в две с половиной минуты без попаданий в кольцо и уступили. Швед после матча обвинил в поражении судей, вставших на сторону «Зенита» в паре эпизодов на последних минутах. Эти слова стоили его клубу 300 тысяч рублей штрафа.

Как бы то ни было, но после этого беспроигрышная серия петербуржцев достигла 20 матчей, «Химки» оказались в затруднительном положении. И вслед за этим на своей площадке выдали лучший матч в плей-офф. Швед был по-прежнему неудержим, причем на этот раз ему здорово помогали партнеры — Роулэнд и Тодорович. А у «Зенита» ничего не клеилось, за вторую половину игры гости набрали меньше 30 очков и проиграли с разницей «-24».

После этого четвертая встреча превратилась борьбу нервов. С самого начала психологически было тяжело хозяевам, которые провалили вторую половину стартовой четверти. Преимущество «Зенита» доходило до 12 очков, но затем не выдержали уже гости. За вторую 10-минутку они набрали всего пять очков. У «Химок» удачно вошел в игру Зайцев, а «Зенит» впал в легкую растерянность. Из летаргии петербуржцы вышли уже после перерыва, к концу третьей четверти вновь выйдя вперед усилиями Карасева и Тиммы. Последние 10 минут стали едва ли не лучшими во всем нынешнем сезоне. Страсти бурлили, эмоции били через край, вперед выходила то одна, то другая команда. Концовка и вовсе стала точкой наивысшего накала. Швед набрал 15 очков, а «Зенит», до последних секунд сохранявший шансы как минимум на овертайм, дважды промазал в заключительной атаке. Судьба серии теперь решится 4 июня в Петербурге.

ФИНАЛ НОМЕР 15.

А вот в другой серии борьбы не вышло. «Локомотив» мог конкурировать с ЦСКА в отдельных эпизодах, порой даже на длительных отрезках встреч, но на общем результате это не сказалось ровным счетом никак. Первая игра в Москве вопреки превратилась в праздник открытого баскетбола. Команды, задвинув в дальний ящик защитные схемы, принялись палить по кольцам друг друга — и раз за разом попадали с хорошим процентом реализации. Уже к большому перерыву армейцы забили 10 трехочковых, а «Локо» — шесть из семи попыток, и на двоих команды набрали 110 очков. Южане, отставая по ходу матча, не раз подбирались на расстояние удара, но ЦСКА, раздосадованный неудачей в «Финале четырех» Евролиги, не повторил стамбульских ошибок и в решающие моменты не позволил гостям диктовать свои условия. Армейцы перевалили за гроссмейстерскую «сотню», а сразу шестеро игроков в красно-синей форме набрали больше 10 очков. Особенно усердствовали Де Коло, Фридзон и Огастин, тогда как у кубанцев Коллинз и Дженннинг записали на счет по 21 очку каждый.

Пожалуй, именно этот матч и предрешил исход всего полуфинала. Во второй игре «Локомотив» смотрелся уже не так мощно — на этот раз гостей хватило на три четверти. После атакующей феерии в первой встрече обоим тренерам удалось встряхнуть подопечных, и те стали гораздо строже действовать в обороне. При этом сценарий в общих чертах остался прежним — ЦСКА контролировал игру и уходил в отрыв, а затем их соперники перехватывали инициативу и подбирались ближе. Застрельщиком у «Локо» на сей раз выступил Брокхофф, набравший за матч 24 очка. Но у Итудиса нашелся ответ — он выставил на площадку трех «больших». Хайнс, Хряпа и Курбанов помогли хозяевам зацементировать оборону, и за последнюю 10-минутку «Локомотив» набрал всего 14 очков, что предопределило результат.

На то, что серия вернется в Москву, мало кто рассчитывал, но на деле кубанцам не удалось дотянуть и до четвертой игры. ЦСКА приехал в Краснодар таким же собранным, каким был в Москве, и не оставил «Локо» ни шанса. Вновь надежно сыграв в защите, армейцы достаточно быстро сделали перевес в счете двузначным, а третьей четверти он достиг 24 очков. По обыкновению игру ЦСКА вели Теодосич и Де Коло, вновь очень полезен был Джексон. Отчаянный рывок южан в последней четверти, которую они выиграли «+13», помочь им никак не мог. 74:66 — и ЦСКА в 15-й раз подряд будет бороться за золото чемпионата России. При этом из 23 предыдущих финалов армейцы не проиграли ни одного.