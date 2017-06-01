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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29951118/
1 июня 2017, 21:23 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

33 очка Шведа помогли «Химкам» обыграть «Зенит» и сравнять счёт в серии — 2−2

Подмосковные «Химки» на своей площадке обыграли «Зенит» со счётом 73:71 и сравняли счёт в полуфинале Единой лиги ВТБ — 2−2.

Подмосковные Химки на своей площадке обыграли Зенит со счётом 73:71 и сравняли счёт в полуфинале Единой лиги <span class=error>ВТБ</span> — 2−2. Увеличить
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В первой четверти «Зенит» владел ощутимым преимуществом и добился к её концу преимущества «+9». Однако во втором отрезке гости смогли набрать лишь пять очков, и лидером на большой перерыв ушли «Химки». В третьей четверти «Зенит» вновь изменил ход матча и вырвался вперёд. В четвёртом отрезке лидер менялся несколько раз. Всё решилось на последних секундах, когда при разнице «-2» игроки «Зенита» совершили несколько промахов в решающей атаке.

Результативнее всех в этом матче был защитник «Химок» Алексей Швед, который набрал 33 очка. На счету Сергея Карасёва из «Зенита» 22 балла.
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