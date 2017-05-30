БК «Нижний Новгород» объявил о продлении контракта с защитником Максимом Григорьевым
МОСКВА, 30 мая —
Р-Спорт. Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Максимом Григорьевым.
Новое соглашение 27-летнего защитника с нижегородской командой рассчитанно до конца сезона-2018/19.
Григорьев стал игроком «Нижнего Новгорода» в 2015 году, но
В сезоне-2016/17 в Единой Лиге ВТБ Григорьев в среднем набирал 3,5 очка, делал 0,9 подбора и 1,4 передачи, а в Кубке Европы — 5,5 очка, 1,3 подбора и 1,4 передачи.
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