БК «Нижний Новгород» объявил о продлении контракта с защитником Максимом Григорьевым

Новое соглашение 27-летнего защитника с нижегородской командой рассчитанно до конца сезона-2018/19.

Григорьев стал игроком «Нижнего Новгорода» в 2015 году, но из-за операций на крестообразных связках был вынужден пропустить почти год.

В сезоне-2016/17 в Единой Лиге ВТБ Григорьев в среднем набирал 3,5 очка, делал 0,9 подбора и 1,4 передачи, а в Кубке Европы — 5,5 очка, 1,3 подбора и 1,4 передачи.