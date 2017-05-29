«Зенит» установил новый рекорд в Лиге ВТБ, победив «Химки»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Для «Зенита» эта победа стала 20-й подряд. Прежний рекорд самой длинной выигрышной серии принадлежал ЦСКА — в сезоне-2015/16 «армейцы» провели победную серию из 19 матчей. До этого рекорд принадлежал «Химкам» — 18 побед подряд в сезоне-2013/14.