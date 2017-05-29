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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29906270/
29 мая 2017, 16:25 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

«Зенит» установил новый рекорд в Лиге ВТБ, победив «Химки»

Питерский «Зенит» установил новый рекорд в Единой лиге ВТБ, одержав победу над «Химками» (92:89) в матче полуфинальной серии.

Питерский Зенит установил новый рекорд в Единой лиге <span class=error>ВТБ</span> одержав победу над Химками (92:89) в матче полуфинальной серии. Увеличить
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Для «Зенита» эта победа стала 20-й подряд. Прежний рекорд самой длинной выигрышной серии принадлежал ЦСКА — в сезоне-2015/16 «армейцы» провели победную серию из 19 матчей. До этого рекорд принадлежал «Химкам» — 18 побед подряд в сезоне-2013/14.
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