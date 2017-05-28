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28 мая 2017, 20:03 | Баскетбол: Россия | ТАСС

ЦСКА победил «Локомотив-Кубань» во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» со счетом 84:71 во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча проходила в Москве.

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский защитник <span class=error>Милош</span> <span class=error>Теодосич</span> набравший 20 очков. Увеличить
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Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский защитник Милош Теодосич, набравший 20 очков. У краснодарцев больше всех очков набрал австралийский форвард Райан Брокхофф (24).

ЦСКА ведет со счетом 2−0 в серии до трех побед. Следующий матч пройдет 31 мая в Краснодаре.
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