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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29894538/
28 мая 2017, 15:40 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистки сборной России стали победительницами международного турнира в Италии

Баскетболистки сборной России стали победительницами международного турнира в Италии, обыграв в заключительном матче хозяек турнира.

Баскетболистки сборной России стали победительницами международного турнира в Италии обыграв в заключительном матче хозяек турнира. Увеличить
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В воскресенье россиянки нанесли поражение сборной Италии со счетом 65:50 (17:13, 18:15, 18:7, 12:15). Самой результативной в составе сборной России стала Евгения Белякова, в активе которой 13 очков.

Ранее на турнире сборная России нанесла поражение сборным Бельгии (57:48) и Венгрии (79:53).
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