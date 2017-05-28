Баскетболистки сборной России стали победительницами международного турнира в Италии
Баскетболистки сборной России стали победительницами международного турнира в Италии, обыграв в заключительном матче хозяек турнира.
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В воскресенье россиянки нанесли поражение сборной Италии со счетом 65:50 (17:13, 18:15, 18:7, 12:15). Самой результативной в составе сборной России стала Евгения Белякова, в активе которой 13 очков.
Ранее на турнире сборная России нанесла поражение сборным Бельгии (57:48) и Венгрии (79:53).
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