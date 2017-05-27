Коти Кларк покинул УНИКС и будет играть в чемпионате Пуэрто-Рико

В УНИКСе Кларк отыграл один сезон, проведя 19 поединков в Единой лиги ВТБ в составе казанцев, американец набирал в среднем по 9,4 очка, 6,1 подбора и 1,4 передачи.

Отметим, что до перехода в УНИКС Кларк играл именно за «Капитанес де Аресибо». Кроме того, в активе баскетболиста 3 поединка в НБА в составе «Бостон Селтикс» в 2015 году.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Coty Clarke moves from Unics Kazan to champion of Puerto Rico Capitanes de Arecibo <a href="https://twitter.com/hashtag/BeoBasket?src=hash">#BeoBasket</a></p>— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) <a href="https://twitter.com/MiskoRaznatovic/status/868353835110105089">27 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>