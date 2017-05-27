Коти Кларк покинул УНИКС и будет играть в чемпионате Пуэрто-Рико
Американский форвард Коти Кларк прекратил сотрудничество с казанским УНИКСом и продолжит свою карьеру в составе чемпионов
Пуэрто-Рико «Капитанес де Аресибо», об этом на своей странице в «Твиттер» сообщает агент игрока Мишко Ражнатович.
В УНИКСе Кларк отыграл один сезон, проведя 19 поединков в Единой лиги ВТБ в составе казанцев, американец набирал в среднем по 9,4 очка, 6,1 подбора и 1,4 передачи.
Отметим, что до перехода в УНИКС Кларк играл именно за «Капитанес де Аресибо». Кроме того, в активе баскетболиста 3 поединка в НБА в составе «Бостон Селтикс» в 2015 году.
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