Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29889203/
27 мая 2017, 15:55 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Коти Кларк покинул УНИКС и будет играть в чемпионате Пуэрто-Рико

Американский форвард Коти Кларк прекратил сотрудничество с казанским УНИКСом и продолжит свою карьеру в составе чемпионов Пуэрто-Рико «Капитанес де Аресибо», об этом на своей странице в «Твиттер» сообщает агент игрока Мишко Ражнатович.

В УНИКСе Кларк отыграл один сезон, проведя 19 поединков в Единой лиги ВТБ в составе казанцев, американец набирал в среднем по 9,4 очка, 6,1 подбора и 1,4 передачи.

Отметим, что до перехода в УНИКС Кларк играл именно за «Капитанес де Аресибо». Кроме того, в активе баскетболиста 3 поединка в НБА в составе «Бостон Селтикс» в 2015 году.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Еще 2 новости  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото