«Армия» и Питер приблизились к финалу

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«Газета.Ru» подводит итог завершившимся встречам.

Когда борьбу за титул продолжает лишь четверка сильнейших, места для тайн, секретов и недооценки противника на паркете уже не остается. В ход идут все до последнего козыри, и, если того требует ситуация, идут сразу — не для того гранды Единой лиги ВТБ проделали долгий и тернистый путь к очным баталиям, чтобы упускать представившийся шанс увенчать сезон завоеванием комплекта медалей.

Для трех полуфиналистов из четырех — «Зенита», «Химок» и «Локомотива-Кубани» — триумф в серии станет синонимом успешной кампании и приблизит к вожделенной путевке в Евролигу, главный баскетбольный турнир Старого Света.

ЦСКА же по умолчанию не имеет права уступать на внутренней арене. В регулярном чемпионате — да, осечки случаются, и они неминуемы. Но не в рамках целой серии плей-офф и уж точно не после неудачного для армейцев стамбульского «Финала четырех» Евролиги, где подопечные Димитриса Итудиса по старой и совсем не доброй традиции капитулировали перед лицом Вассилиса Спанулиса и его «Олимпиакосу».

Поэтому предполагать, что оба полуфинальных противостояния порадуют упорной борьбой и рискуют растянуться на четыре-пять матчей, смело можно было еще до стартовых вбрасываний на площадках Москвы и Санкт-Петербурга. И команды не разочаровали.

Атака возобладала над обороной.

Запредельная результативность стала трендом первых полуфинальных матчей.

В среднем за игру набиралось 185 очков, а проигравшие — в этой малоприятной роли оказались, напомним, «Химки» и «Локомотив», — настреляли по 95 баллов за 40 минут.

В любой другой вечер этого с головой хватило бы для победы, и даже если бы Душко Ивановичу с Сашей Обрадовичем захотелось бы возложить вину за неудачу на плечи отдельных исполнителей, то уж точно не тех, кто отвечал за завершающую стадию нападения.

Основная причина снайперских подвигов коллективов, которые при необходимости умеют (а кое-кто, как «железнодорожники», к примеру, даже любят) «сушить» соперников, лежит на поверхности — все они (за вычетом ЦСКА) подошли к стартовым поединкам серии отдохнувшими и свежими, а потому и сыграли в темповый баскетбол. И мяч, и игроки без оного двигались на высочайших скоростях, оборачивая в свою пользу каждый свободный сантиметр на чужой половине площадки.

Гениальные плеймейкеры этому только способствовали.

Милош Теодосич с Нандо де Коло выдали под полтора десятка самонаводящихся передач на избавлявшихся от опеки партнеров, в том числе и под открытые броски из-под кольца. Дирижировавший атаками «Зенита» Стефан Маркович напрочь отказывался ошибаться в концовке — даже под давлением. И так далее.

Но, несмотря на солидное число пропущенных очков и высокий процент реализации бросков с игры, будто бы свидетельствующий о наплевательском отношении к обороне, говорить о каких либо серьезных просчетах при формировании защитных схем тоже не приходится.

Скажем, ЦСКА и «Локомотив» отправили в кольца друг друга по 13 трехочковых с эффективностью в 62%, но это была не шальная «пальба» через четыре руки, а качественные попытки. Причем чаще всего — после продуманных скидок на периметр.

Доходило до того, что оказывавшийся в трехсекундной зоне Мэтт Дженнинг не атаковал кольцо, чтобы набрать легкие очки или вынудить визави нарушить правила, а оборачивался к нему спиной и находил поддерживавшего быстрое нападение Райана Броикхоффа. Своевременная передача, мягкий бросок без сопротивления… Получите, распишитесь.

Двузначное преимущество в счете никому ничего не гарантировало.

«Зенит» имел 13-очковый перевес над «Химками» в середине третьей четверти. ЦСКА опережал «Локо» на 14 баллов за шесть с половиной минут до финальной сирены.

Что это дало лидерам? А совершенно ничего — победитель обоих матчей все равно определялся в напряженных концовках, исход которых предопределило одно-единственное решение игрока с мячом.

Верное — в случае с Марковичем, который выпустил «бомбу» при «+3» для подопечных Василия Карасева за 31 секунду до окончания основного времени встречи и забил через Сергея Моню.

Неверное — в случае с Дженнингом, выбросившим умопомрачительные шесть из семи с дальней дистанции, но почему-то посчитавшим, что при «-3» за 12 секунд до окончательного поражения, которого еще вполне можно было избежать, необходимо идти в проход.

Кайл Хайнс не просто грамотно сфолил (это, кстати, тоже очень ценный навык, имеющийся далеко не у каждого), пусть и ценой пятого персонального замечания. Не рискнувший испытывать судьбу Мэтт смазал первый штрафной бросок и де-факто лишил южан шансов на овертайм.

Это позволяет сделать сразу два вывода. Первый — лицом к лицу сошлись достойные друг друга тренеры, способные ответить ударом на удар и нивелировать буквально любой вражеский спурт в мгновение ока.

Второй — многое (если не все) в обеих полуфинальных парах будет зависеть от воли лидеров, которым частенько придется взваливать ответственность на себя и вершить судьбы.

Свои, товарищей по команде, тренеров и целых клубов.

Сложно? Однозначно. Цена ошибки велика? Дороже и представить невозможно. Но потому они — не только серб с американцем, а еще и, например, Теодосич с Алексеем Шведом, — считаются настоящими звездами европейского баскетбола, получая баснословные с точки зрения обывателя зарплаты, и умеют делать то, что не подвластно другим.

Определяющим фактором успеха стала глубина скамейки запасных.

Каждому, кто вышел из младшего дошкольного возраста, понятно, что 53 — это почти в два раза больше 27, а 56 — без малого три по 20.

Такой вот примитивной математикой и иллюстрируется преимущество «Зенита» с ЦСКА над оппонентами в глубине скамейки запасных, оказавшее первоочередное влияние на результат.

Даже в самой важной для коллектива из Санкт-Петербурга серии за всю его историю Карасев-старший остался верен себе и продолжил использовать своего сына Сергея в качестве «шестого» игрока — последний едва не «перестрелял» всех резервистов «Химок» вместе взятых.

Единственным баскетболистом в обойме Ивановича, кто не начинал поединок в старте, и смог внести в него коренной перелом, стал Робби Хаммел: черногорский специалист провел поединок ротацией в восемь человек, два из которых отправились отдыхать досрочно с перебором фолов. Потому, собственно, и проиграл концовку.

А ведь у «Зенита» есть еще внутренние резервы в лице Демонте Харпера — весьма стабильного снайпера и толкового «персональщика».

Против «Локомотива», которому и в оптимальном составе было бы очень непросто тягаться в числе бронебойных орудий с московскими «армейцами», в очередной раз сыграла травма Кевина Джонса.

Сколько бы Обрадович ни экспериментировал с собственными сочетаниями, как ни пытался бы использовать номинального свингмэна Марди Коллинза в позиции тяжелого форварда, компенсируя нехватку габаритов высокой мобильностью защищающихся игроков — без еще одного квалифицированного «большого» это не сработает.

Ян Вуюкас, как его слабые стороны ни прячь, далек от оптимальных кондиций. Получающий место в старте и играющий 20 минут в полуфинале Лиги ВТБ Григорий Шуховцов — это уж точно не от хорошей жизни.

Габаритный центровой, ранее выступавший за ЦСКА, трудолюбив, старателен и безгранично верен тренеру: он выполнит любую установку в меру своих сил и возможностей, и хотя бы за это на него всегда можно положиться.

Да, он может сыграть важную вспомогательную роль, но никак не ключевую в противостоянии с одной из сильнейших команд Европы.

А менял его неповоротливый грек, у которого ни мяч до кольца донести не получалось, ни нарушить правила так, чтобы оппонент ни за что не мог забить с фолом.

В результате у «Локо» не было ни подбора (трехкратное преимущество ЦСКА по числу мячей, собранных на чужом щите), ни очков второго шанса (два за 40 минут). Если бы не активность Тэйлора Рочести, здорово показавшего себя в первой половине, и кураж снайперов в течение 40 минут, парни Обрадовича могли бы быть разгромлены.

Но, вопреки всему, проявили характер и боролись до самого конца.

Дальше будет еще интереснее. Результативность по ходу серий наверняка снизится, качество баскетбола останется на прежнем — очень высоком! — уровне, а вот градус интриги лишь возрастет. В противостоянии «Зенита» с «Химками» явного фаворита не было изначально, а «Локомотив» в очередной раз показал себя достойным оппонентом для титулованных «армейцев», еще не оправившихся от турецкого разочарования.