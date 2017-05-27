Обрадович: Возглавить сборную России было бы большой честью
Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» серб Саша Обрадович после первого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с действующим чемпионом московским ЦСКА в интервью «Газете.Ru» рассказал, что помогло ему реанимировать команду после тяжелого старта в сезоне и поведал о своей баскетбольной философии и контроле над гневом.
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«В сербской прессе пишут много позитивного о России и Путине».
— Вы подписали контракт с «Локомотивом» в ноябре 2016 года. Какие ощущения от работы в новой стране?
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Жаловаться не на что, Краснодар — прекрасный развивающийся город, с сильной инфраструктурой, мне комфортно жить здесь.
— Что скажете о Единой лиге ВТБ?
— Нельзя не отметить высокий уровень команд первенства. Первая пятерка клубов, безусловно, находится на уровне коллективов Евролиги, остальные всегда готовы преподнести сюрприз фаворитам. Лига очень требовательна к ее участникам, ты никогда не должен расслабляться, даже записной аутсайдер в отдельной игре может дать настоящий бой чемпиону.
— В Сербии к русским относятся очень тепло и дружелюбно. С чем это связано, на ваш взгляд?
— Это основывается на многих аспектах: язык, религия. Россия и Сербия во многом похожи, а наши народы всегда были братскими. На моей родине с теплом и любовью относятся к русским людям, всегда рады видеть выходца из России, а в газетах очень много позитивного говорится как о стране в целом, так и о президенте Путине. Но кроме этого.
русские и сербы очень близки в плане менталитета, что помогает нашим народам лучше понимать и находить контакт друг с другом.
«Скучаю не по видам Берлина, а по своей семье».
— Вы провели четыре года в Германии, возглавляя берлинскую «Альбу». Что стало самым запоминающимся на этом этапе вашей карьеры?
— Стать наставником коллектива, где ты играл многие годы — отличный выбор. Это заметно облегчило процесс адаптации. «Альба» — из тех команд, от которых всегда многого ждут, с ней связаны большие ожидания. Но так было не всегда. Когда я здесь играл, все было иначе — скромный бюджет, немецкие игроки более низкого уровня. Теперь же мы выступали в Евролиге, несмотря на то что не соответствовали уровню турнира. Но мы боролись и демонстрировали свой максимум. Упрекнуть нас в отсутствии желания сражаться на паркете невозможно. Еще нам удалось трижды завоевать Кубок Германии. Поэтому прощание с этим городом было для меня очень нелегким. И со мной останутся лишь самые лучшие воспоминания о моем периоде работы в Германии.
— Каково было переезжать из столицы Германии в крупный российский город, сильно отличающийся от Берлина?
— Берлин для меня не был городом, где я расслаблялся, наслаждался видами и достопримечательностями.
Это было место моей работы, требовавшей от меня наивысших результатов и затрат энергии.
— Долго пришлось размышлять над предложением «Локомотива»?
— Тяжело возглавлять команду в середине сезона, с уже укомплектованным
«Не хочу говорить о Кацикарисе плохо, но со стороны видны его ошибки».
— Значит, именно амбиции «Локомотива» стали ключевым фактором в вопросе принятия решения?
— Несомненно. Когда тебе приходит приглашение из команды, которая так отчаянно работает ради того, чтобы выигрывать и прогрессировать с каждым годом, ты не можешь отказывать. У «Локомотива» есть серьезная база для строительства сильной команды, а ее руководство ежедневно работает для достижения самых высоких целей.
— Тяжело ли приходить в команду после того, как она провела свой лучший сезон в истории?
— Наверное, сложно было Кацикарису (смеется). А если серьезно, то не может быть легко, когда ты принимаешь дружину, занявшую третье место в Евролиге. Не стоит забывать, сколько серьезных игроков потерял «Локомотив» — ушли Малькольм Дилэйни, Донтэй Дрэйпер и масса других сильных баскетболистов. И найти игрокам такого класса равноценную замену непросто — сейчас в мировом баскетболе такая ситуация, что у всех сильных игроков есть контракт либо с грандами европейского баскетбола, либо с командами Национальной баскетбольной ассоциации. Мы потратили много времени зимой на поиски усиления.
Но многие баскетболисты нацелены выступать именно в НБА, и предпочитают пойти в Лигу развития (Д-Лига), нежели в европейский, пусть и амбициозный клуб.
— Вы принимали «Локомотив» в тяжелом состоянии — команда не могла найти свой ритм, химию, много проигрывала. С вашим приходом ситуация начала выправляться — четвертое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, победа над УНИКСом в серии первого раунда
— Когда я пришел в команду, первое что бросилось в глаза, была неидеальная физическая форма игроков.
— Многие тренеры признаются, что в серии с ЦСКА сочтут за счастье одержать хотя бы одну победу. Вы из той же когорты?
— Нет. Если я буду так думать, то не смогу донести до команды главную мысль, что им по силам одолеть любого. Вы никогда не задумывались, зачем тренеры при отставании в 12 или 14 очков на последней минуте берут
Если ты будешь равнодушно принимать поражения, то в следующий раз твоя команда бросит играть в третьей четверти, а не на последней минуте, или того хуже перестанет бороться с первых минут.
«Философия Обрадовича? Сражаться как львы».
— Как вам удалось решить проблемы с мотивацией в коллективе? После такой серии неудач вам определенно пришлось
— Иногда тебе нужно не мотивировать игроков, а просто продолжать делать свою работу: ежедневно усердно уделять время деталям, исправлять ошибки и всячески поддерживать каждого баскетболиста. В тот момент, когда я возглавил «Локомотив» мы потеряли
— Нельзя не заметить, что при вас игроки буквально вгрызаются в паркет, сражаются за каждый безнадежный мяч. Как вам удается заряжать их на подобный уровень самоотдачи?
— Это моя философия баскетбола. Каждый игрок должен быть готов умереть на площадке за свою команду, за победу в каждом конкретном матче. Даже на тренировках игроки «Локомотива» всегда борются до последнего.
В официальных играх вы видите отражение того, что мы проделываем ежедневно.
— Сражаться как лев — в этом заключается ваша философия?
— Именно. Все команды, которые мне доводилось тренировать, славились своим несгибаемым командным духом и бойцовскими качествами. Настоящие гладиаторы на площадке. Заложенные на ежедневных тренировках привычки, помноженные на личные качества каждого игрока, в итоге дают тот уровень самоотдачи, который вы можете видеть в игре баскетболистов «Локомотива».
«Зубкову немного не хватает стабильности, а Хвостову — решительности».
— Как бы вы могли описать каждого из своих подопечных в двух словах?
— Я не сторонник взваливать всю ответственность на одного человека. Каждый должен быть готов взять игру на себя, выйти вперед и сделать победный бросок в нужный момент. Коллинз, Дженнинг, Вуюкас, Рочести, Джонс — костяк нашей команды, ребята, ответственные за креатив на площадке. Вуюкас выделяется своим пониманием игры, и он, как и Коллинз, из тех, кто готов взять на себя ответственность в сложный момент. Дженнинг — настоящая машина по набору очков, плюс ко всему Мэтт обладает огромным опытом. Брокхофф не только боец до мозга костей, но и серьезнейшая угроза на дуге. Нельзя недооценивать и игру Райана в обороне.
Я бы сказал, что самым прогрессирующим игроком команды является Джонс.
Его трансформация с момента моего прихода в команду бросается в глаза. Кевин знает, что нужно делать в каждой конкретной ситуации. Я бы не стал однозначно называть его лучшим игроком «Локомотива» на данный момент, но он вырос до уровня баскетболиста, который способен решить исход любой игры.
— Не будем забывать и о российских баскетболистах.
— Безусловно. Зубков стал играть важнейшую роль в команде, пока немного не хватает стабильности, но мы ежедневно работаем над этим. Раньше Андрею не могли найти места на площадке, но мы сделали это. Зубков — капитан нашего коллектива, и он справляется с этими обязанности очень успешно.
Хвостов выделяется своим уровнем баскетбольного интеллекта и тонким пониманием игры. Он слегка нерешителен, что не дает ему возможности раскрыть весь свой потенциал. Бабурин отличается своей жесткостью и неуступчивостью. К тому же он представляет опасность с любой дистанции. Ивлев из тех, кто максимально затрудняет игру соперника под кольцом. Он приносит команде огромную пользу в защите. Шуховцов больше проводит времени на больничной койке, к сожалению. По стилю игры я сравнил бы его с Вуюкасом. Очень нелегко адаптироваться к моим требованиям, но он сохраняет позитивный настрой.
Захаров пока лишь познает баскетбол. Прогресс заметный, но остается еще слишком много работы в плане понимания игры.
«Мне нелегко контролировать гнев. Вы же помните, откуда я родом?»
— Вы кажетесь человеком, который дает волю своим эмоциям. Это
— Надеюсь, это помогает моей команде. Я являюсь импульсивным человеком, я такой каждый день. И это то, чего игроки ждут от меня. В последнее время я стараюсь работать над собой, контролировать гнев. В молодости дела с этим обстояли еще более остро — я гораздо чаще выходил из себя. Мне кажется, я достиг определенных успехов в вопросе своей излишней импульсивности. Но вы же понимаете, как это нелегко. Учитывая, откуда я родом. Сербский менталитет, что еще сказать? А когда ты хочешь выигрывать каждый матч, держать себя в руках становится невероятно сложно. Но, откровенно говоря, я не считаю это необходимым. Надо уметь выпускать пар.
— Игрокам не страшно находиться рядом с вами в такие моменты?
— На этот вопрос им лучше ответить. Я не считаю себя настолько пугающим. Конечно, мое лицо… Возможно, в определенные моменты, это не самое лучшее зрелище. Но самое важное — снова становится человеком, когда прозвучал финальный свисток. И игроки отлично понимают, что все сказанное мной на площадке, там и остается. Пока нам это никоим образом не мешало.
«Работа в НБА? Назову это планом на будущее».
— Летом 2016 года, после ухода из «Альбы», вы провели некоторое время на стажировке в НБА. Успели побывать в таких командах, как «Бруклин» и «Сан-Антонио». Что удалось почерпнуть из этой поездки, и какая была ее основная цель?
— Ты должен находиться рядом, видеть все это изнутри. Черпать идеи, узнавать
— Вы очень высокого мнения о «Сперс». Смогли бы назвать их своей любимой командной в НБА?
— Я бы не стал признаваться в любви одному из коллективов Ассоциации. Но если бы пришлось
— Вам удалось лично пообщаться с наставником «Сан-Антонио» Греггом Поповичем?
— Мы ужинали вместе. Попович является настоящим другом для сербов и оказывал помощь не одному тренеру из моей страны. Он уделил мне много времени, и это общение было для меня очень полезным.
— Итальянский специалист Этторе Мессина, выигравший все что только можно в Европе, сейчас работает ассистентом Поповича. Интересует ли вас перспектива работы ассистентом главного тренера НБА?
— Не стану отрицать, что я хотел бы попробовать себя в Америке. Можно назвать это планом на будущее. Я был бы готов на многое, чтобы работать там. Но ты должен сделать так, чтобы в тебя поверили и доверили тебе работу в своей команде. Не все зависит от желания, нужно доказать, что ты способен работать не хуже своих американских коллег. Я был бы рад получить предложение из НБА, но сейчас у меня есть обязательства здесь, которые нужно выполнять и делать это хорошо.
— Как вы относитесь к расхождениям в трактовках правил в Европе и в НБА? Считаете ли, что европейская и североамериканская ассоциации должны найти компромисс в данном вопросе?
— Не хотелось бы слишком много думать об этом. Все же баскетбол в Европе и в НБА разительно отличается. Конечно, создание общего свода правил пошло бы на пользу, особенно, для американских легионеров в Европе. Не все могут быстро адаптироваться к различиям в трактовках эпизодов, и бывает, что даже опытнейшие игроки допускают банальные ошибки.
«Возглавить сборную России было бы большой честью».
— Поговорим о сборных. Наблюдали за выступлением своей родной сборной Сербии на Олимпийских играх 2016 года в
— Конечно. Не только смотрел, а некоторые даже довелось комментировать. В 2016 году у нас собралась неплохая команда, а ее выступлением на Олимпиаде можно считать огромным успехом.
— Вы сами выступали за сборную тогда еще Югославии, наследником которой является сербская команда, и добились огромного успеха. В частности,
— В корне неверно сравнивать их. В мое время, в те семь лет, что я провел в составе национальной команды, мы доминировали в европейском баскетболе. Величие команд оценивается по победам, и мы немало успели выиграть в то время. Но прошло много лет, ситуация изменилась.
— На грядущем чемпионате Европы по баскетболу сборная Сербии сыграет на групповом этапе с российской командой. Кто выйдет победителем этого противостояния?
— Конечно, мы. Мы сильнее. Слишком простой вопрос.
— Если бы появилась возможность возглавить сборную Сербии, долго бы пришлось раздумывать?
— Дело не столько в желании, сколько в возможности. Я — клубный тренер, а эта работа отнимает огромную часть времени. Не всем удается совмещать посты и при этом добиваться серьезных результатов. Но смог бы я отказаться от предложения возглавить сербскую сборную? Конечно нет. От таких предложений не отказываются.
— А как насчет возглавить сборную России?
— Почему нет? Возглавлять сборную такой огромной страны, как Россия, — огромная честь. Не думаю, что стал бы отказываться от такой возможности.
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