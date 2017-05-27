Обрадович: Возглавить сборную России было бы большой честью

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«В сербской прессе пишут много позитивного о России и Путине».

— Вы подписали контракт с «Локомотивом» в ноябре 2016 года. Какие ощущения от работы в новой стране?

— Во-первых, я хотел бы сказать, что очень рад оказаться здесь. В клубе я ощущаю огромную поддержку, как от игроков, так и от руководства команды. Здесь все работают на 120% для достижения результата, иначе мы не смогли бы достичь той высоты, на которой находимся. А если говорить о стране, то Россия не сильно отличается от Сербии. Так что долго привыкать мне не пришлось.

Жаловаться не на что, Краснодар — прекрасный развивающийся город, с сильной инфраструктурой, мне комфортно жить здесь.

— Что скажете о Единой лиге ВТБ?

— Нельзя не отметить высокий уровень команд первенства. Первая пятерка клубов, безусловно, находится на уровне коллективов Евролиги, остальные всегда готовы преподнести сюрприз фаворитам. Лига очень требовательна к ее участникам, ты никогда не должен расслабляться, даже записной аутсайдер в отдельной игре может дать настоящий бой чемпиону.

— В Сербии к русским относятся очень тепло и дружелюбно. С чем это связано, на ваш взгляд?

— Это основывается на многих аспектах: язык, религия. Россия и Сербия во многом похожи, а наши народы всегда были братскими. На моей родине с теплом и любовью относятся к русским людям, всегда рады видеть выходца из России, а в газетах очень много позитивного говорится как о стране в целом, так и о президенте Путине. Но кроме этого.

русские и сербы очень близки в плане менталитета, что помогает нашим народам лучше понимать и находить контакт друг с другом.

«Скучаю не по видам Берлина, а по своей семье».

— Вы провели четыре года в Германии, возглавляя берлинскую «Альбу». Что стало самым запоминающимся на этом этапе вашей карьеры?

— Стать наставником коллектива, где ты играл многие годы — отличный выбор. Это заметно облегчило процесс адаптации. «Альба» — из тех команд, от которых всегда многого ждут, с ней связаны большие ожидания. Но так было не всегда. Когда я здесь играл, все было иначе — скромный бюджет, немецкие игроки более низкого уровня. Теперь же мы выступали в Евролиге, несмотря на то что не соответствовали уровню турнира. Но мы боролись и демонстрировали свой максимум. Упрекнуть нас в отсутствии желания сражаться на паркете невозможно. Еще нам удалось трижды завоевать Кубок Германии. Поэтому прощание с этим городом было для меня очень нелегким. И со мной останутся лишь самые лучшие воспоминания о моем периоде работы в Германии.

— Каково было переезжать из столицы Германии в крупный российский город, сильно отличающийся от Берлина?

— Берлин для меня не был городом, где я расслаблялся, наслаждался видами и достопримечательностями.

Это было место моей работы, требовавшей от меня наивысших результатов и затрат энергии. По-настоящему сильно я скучаю не по видам Берлина, а по своей семье, оставшейся в Германии. Иногда чувствуешь себя одиноко, возможно, даже слишком одиноко. Но это часть работы, от этого не уйти.

— Долго пришлось размышлять над предложением «Локомотива»?

— Тяжело возглавлять команду в середине сезона, с уже укомплектованным кем-то другим составом игроков. Я не считаю, что предыдущий тренер ошибся, сделав ставку не на тех баскетболистов, в Краснодаре собраны хорошие ребята. Но, возможно, я бы сделал это немного иначе. Но это было лишь в начале. Я недолго раздумывал над этим предложением — поработать в команде калибра Краснодара, имеющей такие высокие стремления и планы, стало для меня настоящим вызовом. Я не мог отказаться от такого.

«Не хочу говорить о Кацикарисе плохо, но со стороны видны его ошибки».

— Значит, именно амбиции «Локомотива» стали ключевым фактором в вопросе принятия решения?

— Несомненно. Когда тебе приходит приглашение из команды, которая так отчаянно работает ради того, чтобы выигрывать и прогрессировать с каждым годом, ты не можешь отказывать. У «Локомотива» есть серьезная база для строительства сильной команды, а ее руководство ежедневно работает для достижения самых высоких целей.

— Тяжело ли приходить в команду после того, как она провела свой лучший сезон в истории?

— Наверное, сложно было Кацикарису (смеется). А если серьезно, то не может быть легко, когда ты принимаешь дружину, занявшую третье место в Евролиге. Не стоит забывать, сколько серьезных игроков потерял «Локомотив» — ушли Малькольм Дилэйни, Донтэй Дрэйпер и масса других сильных баскетболистов. И найти игрокам такого класса равноценную замену непросто — сейчас в мировом баскетболе такая ситуация, что у всех сильных игроков есть контракт либо с грандами европейского баскетбола, либо с командами Национальной баскетбольной ассоциации. Мы потратили много времени зимой на поиски усиления.

Но многие баскетболисты нацелены выступать именно в НБА, и предпочитают пойти в Лигу развития (Д-Лига), нежели в европейский, пусть и амбициозный клуб.

— Вы принимали «Локомотив» в тяжелом состоянии — команда не могла найти свой ритм, химию, много проигрывала. С вашим приходом ситуация начала выправляться — четвертое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, победа над УНИКСом в серии первого раунда плей-офф, полуфинал Еврокубка. В чем секрет?

— Когда я пришел в команду, первое что бросилось в глаза, была неидеальная физическая форма игроков. Во-вторых, я заметил, что роли в команде распределены неудачно. Я не собираюсь говорить что-то плохое о своем предшественнике — Фотис отличный тренер, но иногда со стороны виднее. Мы перераспределили игровые задачи в коллективе, поработали над игрой в защите, и прогресс не заставил себя ждать. Хочется верить, что своего последнего слова в этом сезоне мы еще не сказали, хотя и будем противостоять гранду континента.

— Многие тренеры признаются, что в серии с ЦСКА сочтут за счастье одержать хотя бы одну победу. Вы из той же когорты?

— Нет. Если я буду так думать, то не смогу донести до команды главную мысль, что им по силам одолеть любого. Вы никогда не задумывались, зачем тренеры при отставании в 12 или 14 очков на последней минуте берут тайм-ауты. Это своего рода терапия, когда ты демонстрируешь подопечным, что еще ничего не упущено, что сражаться надо до финальной сирены.

Если ты будешь равнодушно принимать поражения, то в следующий раз твоя команда бросит играть в третьей четверти, а не на последней минуте, или того хуже перестанет бороться с первых минут.

«Философия Обрадовича? Сражаться как львы».

— Как вам удалось решить проблемы с мотивацией в коллективе? После такой серии неудач вам определенно пришлось что-то сказать игрокам, чтобы воодушевить их, заставить поверить в себя.

— Иногда тебе нужно не мотивировать игроков, а просто продолжать делать свою работу: ежедневно усердно уделять время деталям, исправлять ошибки и всячески поддерживать каждого баскетболиста. В тот момент, когда я возглавил «Локомотив» мы потеряли из-за травмы Кенни Гэбриела, и не могли по той же причине рассчитывать на Тэйлора Рочести. Мы вместе смогли пройти через неприятности, стали командой, нацеленной на достижение общей цели. Все это очень сильно сплотило нас.

— Нельзя не заметить, что при вас игроки буквально вгрызаются в паркет, сражаются за каждый безнадежный мяч. Как вам удается заряжать их на подобный уровень самоотдачи?

— Это моя философия баскетбола. Каждый игрок должен быть готов умереть на площадке за свою команду, за победу в каждом конкретном матче. Даже на тренировках игроки «Локомотива» всегда борются до последнего.

В официальных играх вы видите отражение того, что мы проделываем ежедневно.

— Сражаться как лев — в этом заключается ваша философия?

— Именно. Все команды, которые мне доводилось тренировать, славились своим несгибаемым командным духом и бойцовскими качествами. Настоящие гладиаторы на площадке. Заложенные на ежедневных тренировках привычки, помноженные на личные качества каждого игрока, в итоге дают тот уровень самоотдачи, который вы можете видеть в игре баскетболистов «Локомотива».

«Зубкову немного не хватает стабильности, а Хвостову — решительности».

— Как бы вы могли описать каждого из своих подопечных в двух словах?

— Я не сторонник взваливать всю ответственность на одного человека. Каждый должен быть готов взять игру на себя, выйти вперед и сделать победный бросок в нужный момент. Коллинз, Дженнинг, Вуюкас, Рочести, Джонс — костяк нашей команды, ребята, ответственные за креатив на площадке. Вуюкас выделяется своим пониманием игры, и он, как и Коллинз, из тех, кто готов взять на себя ответственность в сложный момент. Дженнинг — настоящая машина по набору очков, плюс ко всему Мэтт обладает огромным опытом. Брокхофф не только боец до мозга костей, но и серьезнейшая угроза на дуге. Нельзя недооценивать и игру Райана в обороне.

Я бы сказал, что самым прогрессирующим игроком команды является Джонс.

Его трансформация с момента моего прихода в команду бросается в глаза. Кевин знает, что нужно делать в каждой конкретной ситуации. Я бы не стал однозначно называть его лучшим игроком «Локомотива» на данный момент, но он вырос до уровня баскетболиста, который способен решить исход любой игры.

— Не будем забывать и о российских баскетболистах.

— Безусловно. Зубков стал играть важнейшую роль в команде, пока немного не хватает стабильности, но мы ежедневно работаем над этим. Раньше Андрею не могли найти места на площадке, но мы сделали это. Зубков — капитан нашего коллектива, и он справляется с этими обязанности очень успешно.

Хвостов выделяется своим уровнем баскетбольного интеллекта и тонким пониманием игры. Он слегка нерешителен, что не дает ему возможности раскрыть весь свой потенциал. Бабурин отличается своей жесткостью и неуступчивостью. К тому же он представляет опасность с любой дистанции. Ивлев из тех, кто максимально затрудняет игру соперника под кольцом. Он приносит команде огромную пользу в защите. Шуховцов больше проводит времени на больничной койке, к сожалению. По стилю игры я сравнил бы его с Вуюкасом. Очень нелегко адаптироваться к моим требованиям, но он сохраняет позитивный настрой.

Захаров пока лишь познает баскетбол. Прогресс заметный, но остается еще слишком много работы в плане понимания игры.

«Мне нелегко контролировать гнев. Вы же помните, откуда я родом?»

— Вы кажетесь человеком, который дает волю своим эмоциям. Это как-то помогает вам?

— Надеюсь, это помогает моей команде. Я являюсь импульсивным человеком, я такой каждый день. И это то, чего игроки ждут от меня. В последнее время я стараюсь работать над собой, контролировать гнев. В молодости дела с этим обстояли еще более остро — я гораздо чаще выходил из себя. Мне кажется, я достиг определенных успехов в вопросе своей излишней импульсивности. Но вы же понимаете, как это нелегко. Учитывая, откуда я родом. Сербский менталитет, что еще сказать? А когда ты хочешь выигрывать каждый матч, держать себя в руках становится невероятно сложно. Но, откровенно говоря, я не считаю это необходимым. Надо уметь выпускать пар.

— Игрокам не страшно находиться рядом с вами в такие моменты?

— На этот вопрос им лучше ответить. Я не считаю себя настолько пугающим. Конечно, мое лицо… Возможно, в определенные моменты, это не самое лучшее зрелище. Но самое важное — снова становится человеком, когда прозвучал финальный свисток. И игроки отлично понимают, что все сказанное мной на площадке, там и остается. Пока нам это никоим образом не мешало.

«Работа в НБА? Назову это планом на будущее».

— Летом 2016 года, после ухода из «Альбы», вы провели некоторое время на стажировке в НБА. Успели побывать в таких командах, как «Бруклин» и «Сан-Антонио». Что удалось почерпнуть из этой поездки, и какая была ее основная цель?

— Ты должен находиться рядом, видеть все это изнутри. Черпать идеи, узнавать что-то новое. Все тренеры, с которыми мне удалось там пообщаться, оказались очень открытыми людьми, готовыми делиться с тобой своими мыслями, обмениваться мнениями. В «Бруклине» я каждый день участвовал в тренировках команды, смотрел, как это делают в Америке, в тоже время, рассказывая какие-то нюансы подготовки европейских команд. «Сан-Антонио», наверное, является абсолютно лучшей командной в вопросе организации. В этом и кроется секрет их многолетнего успеха.

— Вы очень высокого мнения о «Сперс». Смогли бы назвать их своей любимой командной в НБА?

— Я бы не стал признаваться в любви одному из коллективов Ассоциации. Но если бы пришлось кого-то выделить, то я назвал бы «Атланту» и «Сан-Антонио».

— Вам удалось лично пообщаться с наставником «Сан-Антонио» Греггом Поповичем?

— Мы ужинали вместе. Попович является настоящим другом для сербов и оказывал помощь не одному тренеру из моей страны. Он уделил мне много времени, и это общение было для меня очень полезным.

— Итальянский специалист Этторе Мессина, выигравший все что только можно в Европе, сейчас работает ассистентом Поповича. Интересует ли вас перспектива работы ассистентом главного тренера НБА?

— Не стану отрицать, что я хотел бы попробовать себя в Америке. Можно назвать это планом на будущее. Я был бы готов на многое, чтобы работать там. Но ты должен сделать так, чтобы в тебя поверили и доверили тебе работу в своей команде. Не все зависит от желания, нужно доказать, что ты способен работать не хуже своих американских коллег. Я был бы рад получить предложение из НБА, но сейчас у меня есть обязательства здесь, которые нужно выполнять и делать это хорошо.

— Как вы относитесь к расхождениям в трактовках правил в Европе и в НБА? Считаете ли, что европейская и североамериканская ассоциации должны найти компромисс в данном вопросе?

— Не хотелось бы слишком много думать об этом. Все же баскетбол в Европе и в НБА разительно отличается. Конечно, создание общего свода правил пошло бы на пользу, особенно, для американских легионеров в Европе. Не все могут быстро адаптироваться к различиям в трактовках эпизодов, и бывает, что даже опытнейшие игроки допускают банальные ошибки.

«Возглавить сборную России было бы большой честью».

— Поговорим о сборных. Наблюдали за выступлением своей родной сборной Сербии на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро?

— Конечно. Не только смотрел, а некоторые даже довелось комментировать. В 2016 году у нас собралась неплохая команда, а ее выступлением на Олимпиаде можно считать огромным успехом.

— Вы сами выступали за сборную тогда еще Югославии, наследником которой является сербская команда, и добились огромного успеха. В частности, экс-тренер сборной США Майк Кшишевски в одном из интервью заявил, что югославская дружина представляла серьезную опасность для американской «Команды мечты». Какая сборная сильнее — образца 1996-го с вами в составе или созыва 2016 года?

— В корне неверно сравнивать их. В мое время, в те семь лет, что я провел в составе национальной команды, мы доминировали в европейском баскетболе. Величие команд оценивается по победам, и мы немало успели выиграть в то время. Но прошло много лет, ситуация изменилась.

— На грядущем чемпионате Европы по баскетболу сборная Сербии сыграет на групповом этапе с российской командой. Кто выйдет победителем этого противостояния?

— Конечно, мы. Мы сильнее. Слишком простой вопрос.

— Если бы появилась возможность возглавить сборную Сербии, долго бы пришлось раздумывать?

— Дело не столько в желании, сколько в возможности. Я — клубный тренер, а эта работа отнимает огромную часть времени. Не всем удается совмещать посты и при этом добиваться серьезных результатов. Но смог бы я отказаться от предложения возглавить сербскую сборную? Конечно нет. От таких предложений не отказываются.

— А как насчет возглавить сборную России?

— Почему нет? Возглавлять сборную такой огромной страны, как Россия, — огромная честь. Не думаю, что стал бы отказываться от такой возможности.