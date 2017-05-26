Баскетболистки сборной России победили команду Бельгии на турнире в Италии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в пятницу в итальянской Латине, завершилась со счетом 57:48 (20:12, 13:6, 13:9, 11:21) в пользу россиянок. Самым результативным игроком и автором дабл-дабла в составе победительниц стала Мария Вадеева, в активе которой 17 очков и 15 подборов.

В следующем матче турнира сборная России в субботу сыграет с командой Венгрии.