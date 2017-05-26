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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29884554/
26 мая 2017, 23:00 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистки сборной России победили команду Бельгии на турнире в Италии

Женская сборная России по баскетболу победила команду Бельгии на международном турнире в Италии.

Женская сборная России по баскетболу победила команду Бельгии на международном турнире в Италии. Увеличить
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Встреча, прошедшая в пятницу в итальянской Латине, завершилась со счетом 57:48 (20:12, 13:6, 13:9, 11:21) в пользу россиянок. Самым результативным игроком и автором дабл-дабла в составе победительниц стала Мария Вадеева, в активе которой 17 очков и 15 подборов.

В следующем матче турнира сборная России в субботу сыграет с командой Венгрии.
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Новости Российского баскетбола

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