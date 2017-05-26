Пустят «Локо» под откос? Анонс серии ЦСКА — «Локомотив-Кубань»
«Советский спорт» — о второй полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, первый матч которой пройдет в Москве сегодня.
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МОТИВАЦИЯ
У ЦСКА всегда одна задача на сезон — выиграть каждый турнир, в котором клуб принимает участие. В этот раз опять вышла осечка с Евролигой — снова Стамбул, снова «Олимпиакос», снова разбазаренное преимущество в заключительной четверти и досадное поражение на последних секундах. Понятно, что армейцы в Единой лиге и так борются только за титул, но теперь победа в турнире станет для подопечных Итудиса делом чести. Впрочем, Димитрису вряд ли придется объяснять это своим парням.
«Локо» же проиграл «Химкам» в борьбе за третье место в регулярке. Проиграл в очной схватке — при равном балансе побед/поражений (19−5),
ПРЕДЫДУЩИЕ ВСТРЕЧИ
Российским баскетбольным «эль классико» традиционно считается противостояние ЦСКА и «Химок», однако в последние годы именно «Локо» все чаще и чаще приносит армейцам куда больше проблем. Нынешний сезон не стал исключением. Из двух поражений
ЛИДЕРЫ
У ЦСКА нельзя назвать явного лидера. Скорее, тут их два. Милош Теодосич и Нандо Де Коло солируют в атаках, ведут игру (особенно — Милош), изводят соперников дальними бросками, берут на себя основную нагрузку в клатче и в целом ведут команду за собой, хотя
У «Локо»… У «Локо» есть Тэйлор Рочести. Раскрывшийся в «Нижнем Новгороде», съездивший ненадолго в «Маккаби» и вернувшийся, все же, в Россию, американец быстро освоился в кубанской команде и занялся любимым делом — набиранием очков. Именно он, по сути, «убил» УНИКС в четвертьфинальной серии — парни Пашутина так и не придумали, как справиться с Тэйлором в атаке. Следить за дуэлью Рочести и Де Коло будет особенно интересно — учитывая, что два защитника даже внешне
СОСТАВ
Глубине состава ЦСКА позавидует любой клуб Европы. Единственный условный минус — перекос в сторону задней линии. И то — малозаметный. По сути, в распоряжении Итудиса есть две равнозначные пятерки. Де Коло и Теодосичу активно помогают Аарон Джексон, Виталий Фридзон и Кори Хиггинс, при необходимости — братья Кулагины. У всех — и стабильная трешка, и хорошая техника, и неплохая защита. Никита Курбанов с Андреем Воронцевичем надежно закрывают позиции форвардов, где на помощь всегда может прийти Семен Антонов (у всех троих — отличный дальний бросок), плюс не забываем о нестареющем Викторе Хряпе! Да, равноценной замены первому центровому нет — и основная часть нагрузки всегда ложится на мощные плечи Кайла Хайнса. Джоэл Фрилэнд против серьезных соперников «не тянет», а Джеймс Огастин — нестабилен (хотя в отдельные дни очень хорош!). Но, в целом, нет такой позиции, в которой бы ЦСКА не был сильнее «Локо-Кубани». Не говоря уже о том, что широкая ротация и длинная скамейка обеспечивает армейцам постоянное преимущество в свежести.
Кубанцы же потеряли Кевина Джонса еще в первом матче с УНИКСом, плюс с травмами играли Мэтт Дженнинг и Марди Коллинс. Ярких исполнителей здесь тоже хватает, Ян Вуюкас и Райан Брокхофф способны «зарешать» почти любой момент, серьезно прибавил по ходу сезона Андрей Зубков. Но глубины состава не чувствуется, и в матчах с армейцами это будет особенно заметно. Зато что хорошо умеют парни Обрадовича — жестко играть в защите. Так удалось переломать через колено УНИКС, этим же можно серьезно осложнить жизнь ЦСКА. Ни Тео, ни Де Коло игру стык в стык не любят. Посмотрим, удастся ли краснодарцам использовать этот важный нюанс.
ПРОГНОЗ
Тут сложно быть оригинальным — конечно, ЦСКА фаворит. Сложно представить, что должно случиться, чтобы армейцы проиграли серии из пяти матчей. Хотя легкой прогулки в финал не будет. И, возможно, кубанцы даже зацепят одну игру.
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