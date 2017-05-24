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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29853907/
24 мая 2017, 15:37 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

ЦСКА договорился о двухлетнем контракте с Уиллом Клайберном

Московский ЦСКА уже приступил к усилению состава на следующий сезон.

Как сообщает Eurohoops, одним из новобранцев московского клуба станет американский форвард Уилл Клайберн, который проводит текущий сезон в турецкой «Дарушшафаке». После окончания чемпионата Турции Клайберн подпишет двухлетний контракт с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен попытается заполучить защитника «Филадельфии Сиксерс» Серхио Родригеса в случае перехода Милоша Теодосича в НБА. Звёздный защитник «армейцев» намерен определиться со своим будущим в ближайшие недели.
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