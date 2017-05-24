ЦСКА договорился о двухлетнем контракте с Уиллом Клайберном

Как сообщает Eurohoops, одним из новобранцев московского клуба станет американский форвард Уилл Клайберн, который проводит текущий сезон в турецкой «Дарушшафаке». После окончания чемпионата Турции Клайберн подпишет двухлетний контракт с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен попытается заполучить защитника «Филадельфии Сиксерс» Серхио Родригеса в случае перехода Милоша Теодосича в НБА. Звёздный защитник «армейцев» намерен определиться со своим будущим в ближайшие недели.