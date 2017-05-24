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24 мая 2017, 13:51 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

УНИКС хочет вернуть на пост главного тренера Тринкьери

УНИКС намерен в межсезонье вернуть на должность главного тренера Андреа Тринкьери, сообщает «Бизнес Online».

Контракт итальянского специалиста с «Бамбергом» истекает по окончании текущего сезона, хотя немецкий клуб заинтересован в его продлении.

Тринкьери возглавлял УНИКС в сезоне-2013/14. Под его руководством казанцы вышли в финал Еврокубка, дошли до полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ и выиграли Кубок России.

«Бамберг» с итальянцем дважды становился чемпионом Бундеслиги и доходил до Топ-16 Евролиги.
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