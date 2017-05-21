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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29814705/
21 мая 2017, 12:28 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Блатт является главным претендентом на пост тренера ЦСКА при отставке Итудиса

Дэвид Блатт является основным претендентом на пост главного тренера ЦСКА в случае отставки нынешнего наставника Димитриса Итудиса, сообщает Isport.co.il.

<span class=error>Дэвид</span> <span class=error>Блатт</span> является основным претендентом на пост главного тренера ЦСКА в случае отставки нынешнего наставника <span class=error>Димитриса</span> <span class=error>Итудиса</span> сообщает Isport.co.il. Увеличить
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При этом контракт Итудиса с «армейцами» действует ещё в течение двух лет. У Блатта также остаётся год по соглашению с «Дарушшафакой», однако турецкий клуб, наиболее вероятно, не будет выступать в Евролиге в следующем сезоне.

Блатт ранее никогда не работал с ЦСКА, но побеждал в Кубке вызова с «Динамо» из Санкт-Петербурга и Евробоаскете-2007 со сборной России.
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