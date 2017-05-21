Блатт является главным претендентом на пост тренера ЦСКА при отставке Итудиса
Дэвид Блатт является основным претендентом на пост главного тренера ЦСКА в случае отставки нынешнего наставника Димитриса Итудиса, сообщает Isport.co.il.
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При этом контракт Итудиса с «армейцами» действует ещё в течение двух лет. У Блатта также остаётся год по соглашению с «Дарушшафакой», однако турецкий клуб, наиболее вероятно, не будет выступать в Евролиге в следующем сезоне.
Блатт ранее никогда не работал с ЦСКА, но побеждал в Кубке вызова с «Динамо» из
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