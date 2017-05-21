Блатт является главным претендентом на пост тренера ЦСКА при отставке Итудиса

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При этом контракт Итудиса с «армейцами» действует ещё в течение двух лет. У Блатта также остаётся год по соглашению с «Дарушшафакой», однако турецкий клуб, наиболее вероятно, не будет выступать в Евролиге в следующем сезоне.