Московское «Динамо» подписало контракт с баскетболисткой Евгенией Коротыгиной
МОСКВА, 18 мая —
Р-Спорт. Московский баскетбольный клуб «Динамо» заключил соглашение с атакующей защитницей Евгенией Коротыгиной, сообщается на официальном сайте «бело-голубых».
Подробности сделки с 24-летней баскетболисткой не называются.
В минувшем сезоне Коротыгина выступала за красноярский «Енисей» и провела в его составе в чемпионате России 22 матча, в которых в среднем набирала 5 очков.
В завершившемся
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