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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29787810/
18 мая 2017, 15:26 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Московское «Динамо» подписало контракт с баскетболисткой Евгенией Коротыгиной

МОСКВА, 18 мая — Р-Спорт. Московский баскетбольный клуб «Динамо» заключил соглашение с атакующей защитницей Евгенией Коротыгиной, сообщается на официальном сайте «бело-голубых».

Подробности сделки с 24-летней баскетболисткой не называются.

В минувшем сезоне Коротыгина выступала за красноярский «Енисей» и провела в его составе в чемпионате России 22 матча, в которых в среднем набирала 5 очков.

В завершившемся плей-офф чемпионата страны московское «Динамо» заняло итоговое четвертое место, уступив в матчах за бронзу оренбургской «Надежде».
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