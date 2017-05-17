Ольга Шунейкина продолжит тренировать женский баскетбольный клуб «Енисей»
МОСКВА, 17 мая —
Р-Спорт. Ольга Шунейкина в сезоне-2017/18 останется на посту главного тренера женского баскетбольного клуба «Енисей», сообщается на официальном сайте красноярской команды.
«Енисей» в минувшем сезоне финишировал на 10-м месте в розыгрыше женской
Шунейкина возглавила команду в 2012 году. По итогам сезона-2012/13 «Енисей» завоевал золотые медали Суперлиги и получил право на дебют в
В 2003 году Шунейкина, будучи игроком УГМК из Екатеринбурга, одержала победу в Евролиге, а также дважды стала чемпионкой России. Как тренер кроме Красноярска она работала с УГМК, «Вологдой-Чевакатой» и с женскими сборными России до 19 и до 20 лет.
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