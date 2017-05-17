Ольга Шунейкина продолжит тренировать женский баскетбольный клуб «Енисей»

«Енисей» в минувшем сезоне финишировал на 10-м месте в розыгрыше женской премьер-лиги.

Шунейкина возглавила команду в 2012 году. По итогам сезона-2012/13 «Енисей» завоевал золотые медали Суперлиги и получил право на дебют в премьер-лиге.

В 2003 году Шунейкина, будучи игроком УГМК из Екатеринбурга, одержала победу в Евролиге, а также дважды стала чемпионкой России. Как тренер кроме Красноярска она работала с УГМК, «Вологдой-Чевакатой» и с женскими сборными России до 19 и до 20 лет.