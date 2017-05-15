Бюджет ПБК ЦСКА в сезоне-2016/17 составил 2,63 миллиарда рублей

В прошлом сезоне бюджет армейцев равнялся 2 миллиардам 759 миллионам рублей. На втором месте в текущем сезоне — «Химки», бюджет которых составляет 1 миллиард 427 миллионов 445 тысяч рублей (в прошлом сезоне — 1 миллиард 634 миллиона рублей).

Бюджет самой Лиги ВТБ — 552 миллиона 226 тысяч рублей (в прошлом сезоне — 384 миллиона 300 тысяч рублей). Прибыль Лиги составила 56 тысяч рублей.

Бюджеты остальных клубов:

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 1,109 млрд руб (в прошлом сезоне — 1,102 млрд руб);.

УНИКС (Казань) — 887,579 млн руб (797,9 млн руб);.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — 748,836 млн руб (557,375 млн руб);.

«Нижний Новгород» — 367,043 млн руб (353,479 млн руб);.

«Енисей» (Красноярск) — 271,030 млн руб (250,147 млн руб);.

«Автодор» (Саратов) — 201,652 млн руб (207,399 млн руб);.

«Парма» (Пермский край) — 155,654 млн руб (не участвовала в прошлом год).