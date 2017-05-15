Бюджет баскетбольной Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17 оказался профицитным

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Бюджет Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне также был профицитным, доходы составили 384 млн рублей.

Самым состоятельным клубом лиги остается ЦСКА, доходы которого, включая спонсорские поступления, призовые, продажу билетов, рекламу и прочее, составляют 2,646 млрд рублей. Далее расположились «Химки» (1,282 млрд рублей) и «Локомотив-Кубань» (1,122 млрд рублей). Наименее обеспеченным клубом оказалась «Парма», бюджет которой составил 155 млн рублей.

Единая лига ВТБ — баскетбольный турнир, основанный в 2008 году и объединяющий клубы из России и Европы. В текущем сезоне в турнире приняли участие 13 команд.