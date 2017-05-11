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11 мая 2017, 11:52 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Андреа Маццон возглавил «Автодор»

«Автодор» на своём официальном сайте объявил о назначении Андреа Маццона на пост главного тренера клуба.

С 51-летним итальянским специалистом подписан контракт на сезон-2017/18. К работе он приступит в середине августа.

За плечами Маццона более 25 лет тренерского опыта в профессиональном баскетболе, 13 сезонов в качестве главного тренера итальянских и греческих клубов, работа в D-лиге НБА и чемпионате Китая, награды «Тренер года» в Греции и Италии, победы в Кубке Корача и Суперкубке Италии, выход в Топ-16 Евролиги, а также финалы Кубка УЛЕБ и Кубка Сапорты.

В сезоне-2015/16 Андреа работал в системе клуба НБА «Филадельфия Сиксерс». Минувший сезон начинал в качестве наставника китайского клуба «Фошань Лонг-Лайонс».
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