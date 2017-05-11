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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29702472/
11 мая 2017, 9:29 | Баскетбол: Россия | ИА REGNUM

«Локомотив-Кубань» победил «УНИКС» в третьем матче четвертьфинальной серии

«Локомотив-Кубань» одержал гостевую победу над казанским «Униксом» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой Лиги ВТБ со счетом 83:71.

Самым результативным в составе победителей стал Тейлор Рочести, набравший 21 очко. У хозяев Лэтэвиус Уильямс набрал 16 очков.

Счет в серии 2:1 в пользу краснодарской команды. Четвертая встреча пройдет в Казани 12 мая.

Победитель пары сыграет в полуфинале против московского ЦСКА, обыгравшего в четвертьфинале «Астану» — 3:0.
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Новости Российского баскетбола

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