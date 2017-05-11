«Локомотив-Кубань» победил «УНИКС» в третьем матче четвертьфинальной серии
«Локомотив-Кубань» одержал гостевую победу над казанским «Униксом» в третьем матче четвертьфинальной серии
плей-офф Единой Лиги ВТБ со счетом 83:71.
Самым результативным в составе победителей стал Тейлор Рочести, набравший 21 очко. У хозяев Лэтэвиус Уильямс набрал 16 очков.
Счет в серии 2:1 в пользу краснодарской команды. Четвертая встреча пройдет в Казани 12 мая.
Победитель пары сыграет в полуфинале против московского ЦСКА, обыгравшего в четвертьфинале «Астану» — 3:0.
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