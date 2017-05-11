«Локомотив-Кубань» победил «УНИКС» в третьем матче четвертьфинальной серии

Самым результативным в составе победителей стал Тейлор Рочести, набравший 21 очко. У хозяев Лэтэвиус Уильямс набрал 16 очков.

Счет в серии 2:1 в пользу краснодарской команды. Четвертая встреча пройдет в Казани 12 мая.

Победитель пары сыграет в полуфинале против московского ЦСКА, обыгравшего в четвертьфинале «Астану» — 3:0.