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10 мая 2017, 11:03 | Баскетбол: Россия | АиФ Прикамье

«Парма» останется в Единой лиге ВТБ и сменит главного тренера

Также пермская команда планирует заявиться в один из еврокубков.

«Парма» продолжит выступления в Единой лиге ВТБ. Как сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба, бюджет команды увеличится и он точно превысит минимальные требования лиги к её участникам.

Также высока вероятность, что в «Парме» сменится главный тренер. В таком случае нынешний наставник Вячеслав Шушаков может остаться в клубе в качестве ассистента нового рулевого.

Клуб собирается приобрести несколько легионеров, а также игроков с российским паспортом. В планах руководства команды на следующий сезон также заявиться на участие в одном из еврокубков.

Напомним, в минувшем сезоне «Парма» дебютировала в Единой лиге ВТБ. В 24 поединках подопечные Вячеслава Шушакова одержали лишь одну победу.
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