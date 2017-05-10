«Парма» останется в Единой лиге ВТБ и сменит главного тренера
Также пермская команда планирует заявиться в один из еврокубков.
«Парма» продолжит выступления в Единой лиге ВТБ. Как сообщили в
Также высока вероятность, что в «Парме» сменится главный тренер. В таком случае нынешний наставник Вячеслав Шушаков может остаться в клубе в качестве ассистента нового рулевого.
Клуб собирается приобрести несколько легионеров, а также игроков с российским паспортом. В планах руководства команды на следующий сезон также заявиться на участие в одном из еврокубков.
Напомним, в минувшем сезоне «Парма» дебютировала в Единой лиге ВТБ. В 24 поединках подопечные Вячеслава Шушакова одержали лишь одну победу.
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