«Химки» обыграли «Енисей» и вышли в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 9 мая —
Р-Спорт. Баскетболисты подмосковных «Химок» нанесли гостевое поражение красноярскому «Енисею» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и вышли в следующий раунд.
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Встреча, состоявшаяся во вторник в Красноярске, завершилась со счетом 89:68 (22:21, 27:18, 23:16, 17:13) в пользу гостей. В составе победителей самым результативным стал Алексей Швед, набравший 22 очка. Хозяевам наибольшее количество баллов принес Энтони Хиллиард — 17.
Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу подмосковной команды. В полуфинале «Химки» сыграют с петербургским «Зенитом».
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