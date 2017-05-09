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9 мая 2017, 16:37 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

«Химки» обыграли «Енисей» и вышли в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 9 мая — Р-Спорт. Баскетболисты подмосковных «Химок» нанесли гостевое поражение красноярскому «Енисею» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и вышли в следующий раунд.

Баскетболисты подмосковных Химок нанесли гостевое поражение красноярскому Енисею в третьем матче четвертьфинальной серии <nobr>плей-офф</nobr> Единой лиги <span class=error>ВТБ</span> и вышли в следующий раунд. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся во вторник в Красноярске, завершилась со счетом 89:68 (22:21, 27:18, 23:16, 17:13) в пользу гостей. В составе победителей самым результативным стал Алексей Швед, набравший 22 очка. Хозяевам наибольшее количество баллов принес Энтони Хиллиард — 17.

Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу подмосковной команды. В полуфинале «Химки» сыграют с петербургским «Зенитом».
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