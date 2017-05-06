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6 мая 2017, 19:59 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

«Химки» разгромили «Енисей» и повели в счёте 2:0, Швед набрал 26 очков

БК «Химки» добыли вторую домашнюю победу над «Енисеем» в рамках поединка четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Уступив в первой четверти, в дальнейшем подопечные Душко Ивановича легко отыграли и увеличили преимущество.

В конечном итоге подмосковная команда оформила разгромную победу -109:81.

Лучшим в составе победителей вновь стал защитник Алексей Швед, записавший в свой актив 26 очков. У «Енисея» дабл-дабл из 23 очков и 14 подборов оформил Сулейман Браймо.

Третий матч серии пройдёт в Красноярске 9 мая.
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