«Химки» разгромили «Енисей» и повели в счёте 2:0, Швед набрал 26 очков
БК «Химки» добыли вторую домашнюю победу над «Енисеем» в рамках поединка четвертьфинальной серии
плей-офф Единой лиги ВТБ.
Уступив в первой четверти, в дальнейшем подопечные Душко Ивановича легко отыграли и увеличили преимущество.
В конечном итоге подмосковная команда оформила разгромную победу -109:81.
Лучшим в составе победителей вновь стал защитник Алексей Швед, записавший в свой актив 26 очков. У «Енисея»
Третий матч серии пройдёт в Красноярске 9 мая.
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