УНИКС сразил «Локо» его оружием
Первый матч главной четвертьфинальной серии
плей-офф Единой лиги ВТБ с лихвой оправдал все ожидания — «Локомотив-Кубань» и УНИКС разыграли великолепный спектакль, главным действующим лицом которого неожиданно стал Антон Понкрашов.
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Видимо, что-то случилось...
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Никто, в
Неудивительно, что ни одному из американских легионеров не удалось показать себя во всей красе. Оба перешагнули двузначную отметку в графе результативности, но весьма дорогой для своих команд ценой.
Лэнгфорд частенько промахивался с поля, отправив в цель лишь четыре из 11 своих попыток с игры, и совершил четыре потери при двух результативных передачах — многовато для первой опции, оказывающей непосредственное влияние на результат. Рочести, в свою очередь, был более эффективен, и, вместе с тем, завершил встречу с худшим среди всех ее участников показателе полезности: -12 — по давно сложившейся традиции, грамотные соперники забивают через миниатюрного защитника куда больше, нежели он сам.
Поэтому на первый план вышли совершенно иные вещи. Прежде всего, тактические заготовки Пашутина, которыми он нередко ставил своего визави в тупик.
Игроки «Локо» исполнили аж 24 штрафных, и будь они чуть точнее, исход встречи мог бы быть принципиально иным. Но чаще всего правила нарушались на представителях передней линии, а тот же Владимир Ивлев никогда не входил в число баскетболистов, выводить которых на линию милосердия себе дороже. Пять его промахов и суммарные 10 на всю команду — без преувеличения, цена преимущества домашней площадки в серии, которое парни Обрадовича упустили.
Нельзя сказать, что хозяева провалились на своей половине площадки — они получили в свое кольцо 71 балл, сопоставимый со средним показателем продуктивности обороны «Локомотива» в «регулярке» и являющийся отличным результатом по меркам сезона, в ходе которого средняя результативность важнейших континентальных турниров, включая Евролигу, существенно возросла. Помимо оказанного на Лэнгфорда колоссального давления, «железнодорожники», например, ни разу не позволили Хоакиму Колому попасть с ближней или средней дистанции — а ведь в своих фирменных силовых проходах испанский плеймейкер очень и очень опасен.
Вместе с тем, в действиях игроков «Локо» не было пресловутого сверхусилия, помогавшего баскетболистам УНИКСа успевать за оппонентами даже в самых безнадежных на бумаге ситуациях — в частности, оказывать противодействие трехочковым броскам после скидок из «дабл-тима».
Именно поэтому дружина Обрадовича, по сути, и была расстреляна с периметра во второй половине встречи: там, где гости выворачивались наизнанку, но все же добегали до атакующих исполнителей, максимально усложняя им жизнь, хозяева
Решающими — и это без малейшего преувеличения! — оказались попадания Антона Понкрашова в заключительной четверти. Когда «Локомотив», не владевший игровым преимуществом на продолжительных отрезках,
Сдаваться полуфиналисты Еврокубка не собирались и предприняли еще одну отчаянную попытку вернуться в игру: Андрей Зубков сначала сам отметился «трехой», а в следующем же владении соорудил совершенно открытый бросок с периметра для долгое время находившегося в тени Хвостова.
Быть может, второго такого представления в данной серии мы в исполнении Антона больше не увидим, но свое дело он уже сделал — теперь все козыри находятся на руках у УНИКСа.
Играя в излюбленную позиционную «тягучку» и защищаясь с запредельной самоотдачей, подопечные Пашутина запросто могут выбить «Локо» из розыгрыша
Понятно, что номинальный аутсайдер пары выдал почти безукоризненный поединок по части игры в защите, но 28% реализации трехочковых и итоговые 32% с поля — слишком слабые показатели для любого коллектива. И уж тем более претендента на путевку в Евролигу.
Пока гранды выискивали слабости друг друга в очной баталии, промежуточный рекорд
А погоду сделали, как ни странно, отечественные исполнители — Виталий Фридзон, ставший с 18 очками в активе самым результативным игроком в составе обеих команд, и Никита Курбанов, получивший перед началом матча приз лучшему баскетболисту Лиги ВТБ оборонительного плана.
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