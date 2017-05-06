УНИКС сразил «Локо» его оружием

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Никто, в общем-то, и не собирался требовать от четвертой и пятой команд регулярного чемпионата Лиги ВТБ феерической перестрелки в лучших традициях «дерби Ленинградки» — и «Локомотив-Кубань», и УНИКС славятся прежде всего нерушимой обороной, в свои лучшие дни перемалывающей звездных бомбардиров любого калибра. Тем более, когда оные уже изучены вдоль и поперек: Евгению Пашутину не впервые приходится решать задачу по нейтрализации Тэйлора Рочести и ставить палки в колеса дирижеру нападения «железнодорожников» Дмитрию Хвостову, а Саша Обрадович в полной мере осознавал степень серьезность угрозы, исходящей от Кита Лэнгфорда.

Неудивительно, что ни одному из американских легионеров не удалось показать себя во всей красе. Оба перешагнули двузначную отметку в графе результативности, но весьма дорогой для своих команд ценой.

Лэнгфорд частенько промахивался с поля, отправив в цель лишь четыре из 11 своих попыток с игры, и совершил четыре потери при двух результативных передачах — многовато для первой опции, оказывающей непосредственное влияние на результат. Рочести, в свою очередь, был более эффективен, и, вместе с тем, завершил встречу с худшим среди всех ее участников показателе полезности: -12 — по давно сложившейся традиции, грамотные соперники забивают через миниатюрного защитника куда больше, нежели он сам.

Поэтому на первый план вышли совершенно иные вещи. Прежде всего, тактические заготовки Пашутина, которыми он нередко ставил своего визави в тупик.

Во-первых, в течение всего матча УНИКС весьма активно сдваивался на игроках, оказывавшихся с мячом в трехсекундной зоне гостей (больше других доставалось греческому центровому «железнодорожников» Яну Вуюкасу, выбросившему отвратительные для баскетболиста его амплуа «2 из 11»). Коллектив из Краснодара набрал абсолютный минимум легких очков и даже редкие атаки с численным преимуществом далеко не всегда доводил до логического завершения.

Во-вторых, казанцы не стеснялись фолить в любых ситуациях, и близко не опасаясь перебора командных замечаний. Они срывали потенциально опасные проходы на первом же шаге, били «больших» противника по рукам уже на приеме мяча в случае проигрыша позиции — и эта выплескивавшаяся через край агрессия тоже приносила свои плоды.

Игроки «Локо» исполнили аж 24 штрафных, и будь они чуть точнее, исход встречи мог бы быть принципиально иным. Но чаще всего правила нарушались на представителях передней линии, а тот же Владимир Ивлев никогда не входил в число баскетболистов, выводить которых на линию милосердия себе дороже. Пять его промахов и суммарные 10 на всю команду — без преувеличения, цена преимущества домашней площадки в серии, которое парни Обрадовича упустили.

Нельзя сказать, что хозяева провалились на своей половине площадки — они получили в свое кольцо 71 балл, сопоставимый со средним показателем продуктивности обороны «Локомотива» в «регулярке» и являющийся отличным результатом по меркам сезона, в ходе которого средняя результативность важнейших континентальных турниров, включая Евролигу, существенно возросла. Помимо оказанного на Лэнгфорда колоссального давления, «железнодорожники», например, ни разу не позволили Хоакиму Колому попасть с ближней или средней дистанции — а ведь в своих фирменных силовых проходах испанский плеймейкер очень и очень опасен.

Вместе с тем, в действиях игроков «Локо» не было пресловутого сверхусилия, помогавшего баскетболистам УНИКСа успевать за оппонентами даже в самых безнадежных на бумаге ситуациях — в частности, оказывать противодействие трехочковым броскам после скидок из «дабл-тима».

Именно поэтому дружина Обрадовича, по сути, и была расстреляна с периметра во второй половине встречи: там, где гости выворачивались наизнанку, но все же добегали до атакующих исполнителей, максимально усложняя им жизнь, хозяева просто-напросто наблюдали, как мяч, выпущенный кем-то из защитников казанцев, находит цель.

Решающими — и это без малейшего преувеличения! — оказались попадания Антона Понкрашова в заключительной четверти. Когда «Локомотив», не владевший игровым преимуществом на продолжительных отрезках, каким-то невероятным образом умудрился превратить -12 в -1 (во многом благодаря активности Вуюкаса, наконец-то выдавшего по-настоящему продуктивную смену и даже отметившегося «энд-ваном»), и, казалось бы, обзавелся реальным шансами на успех, российский универсал УНИКСа забил трижды кряду, собственноручно оформив рывок 8:0, и заставил «железнодорожников» начинать все с самого начала.

Сдаваться полуфиналисты Еврокубка не собирались и предприняли еще одну отчаянную попытку вернуться в игру: Андрей Зубков сначала сам отметился «трехой», а в следующем же владении соорудил совершенно открытый бросок с периметра для долгое время находившегося в тени Хвостова. Тайм-аут Пашутина этот финишный спурт самым циничным образом прервал. После возобновления игры гости провели образцовую атаку с выводом Артема Параховского на свободную попытку с «усов», после чего нити игры в свои руки вновь взял Понкрашов. Ассист на Колома, еще одна «бомба» — и +10 за минуту до финальной сирены. «Локо» не стал даже использовать тактику умышленного фола в виду ее полной бесперспективности в сложившейся ситуации.

Быть может, второго такого представления в данной серии мы в исполнении Антона больше не увидим, но свое дело он уже сделал — теперь все козыри находятся на руках у УНИКСа.

Играя в излюбленную позиционную «тягучку» и защищаясь с запредельной самоотдачей, подопечные Пашутина запросто могут выбить «Локо» из розыгрыша плей-офф, если Обрадович в кратчайшие сроки не придумает, как довести до ума командное нападение. Причем, судя по всему, делать это придется без Кевина Джонса, получившего повреждение в дебюте встречи в результате болезненного падения на паркет, и больше в игру не возвращавшегося.

Понятно, что номинальный аутсайдер пары выдал почти безукоризненный поединок по части игры в защите, но 28% реализации трехочковых и итоговые 32% с поля — слишком слабые показатели для любого коллектива. И уж тем более претендента на путевку в Евролигу.

Пока гранды выискивали слабости друг друга в очной баталии, промежуточный рекорд плей-офф по эффективности защитных действий к своим рукам прибрал ЦСКА. В стартовом поединке серии с «Астаной» армейцы пропустили всего 54 очка и умерили пыл соперника уже в первой четверти, выигранной с преимуществом +20. Димитрис Итудис оставил вне заявки на встречу сербского маэстро Милоша Теодосича и в кои-то веки активировал многострадального центрового Джоэла Фрилэнда, больше лечившегося, нежели игравшего в баскетбол в каждом из двух своих сезонов в российской столице, но едва ли хоть что-нибудь от этого потерял.

А погоду сделали, как ни странно, отечественные исполнители — Виталий Фридзон, ставший с 18 очками в активе самым результативным игроком в составе обеих команд, и Никита Курбанов, получивший перед началом матча приз лучшему баскетболисту Лиги ВТБ оборонительного плана.