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4 мая 2017, 13:17 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Лукич назначен главным тренером «Нижнего Новгорода»

МОСКВА, 4 мая — Р-Спорт. Сербский специалист Зоран Лукич вернулся в баскетбольный клуб «Нижний Новгород» в качестве главного тренера, сообщается на официальном сайте нижегородской команды.

Сербский специалист Зоран Лукич вернулся в баскетбольный клуб Нижний Новгород в качестве главного тренера сообщается на официальном сайте нижегородской команды. Увеличить
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Контракт с 45-летним сербом рассчитан на два года. Отмечается, что к работе с командой новый тренер приступил после небольшой паузы, связанной с окончанием сезона. Лукич сменил в должности латвийца Артурса Шталбергса, который покинул этот пост в конце апреля.

Лукич уже возглавлял «Нижний Новгород» — с 2008 по 2014 год, став вместе с командой вице-чемпионом Единой лиги ВТБ и России. В марте 2017 года он вошел в тренерский совет клуба в должности спортивного директора.

В текущем сезоне «Нижний Новгород» занял девятое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и впервые в своей истории остался за бортом плей-офф.
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