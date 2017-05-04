Лукич назначен главным тренером «Нижнего Новгорода»
МОСКВА, 4 мая —
Р-Спорт. Сербский специалист Зоран Лукич вернулся в баскетбольный клуб «Нижний Новгород» в качестве главного тренера, сообщается на официальном сайте нижегородской команды.
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Контракт с 45-летним сербом рассчитан на два года. Отмечается, что к работе с командой новый тренер приступил после небольшой паузы, связанной с окончанием сезона. Лукич сменил в должности латвийца Артурса Шталбергса, который покинул этот пост в конце апреля.
Лукич уже возглавлял «Нижний Новгород» — с 2008 по 2014 год, став вместе с командой
В текущем сезоне «Нижний Новгород» занял девятое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и впервые в своей истории остался за бортом
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