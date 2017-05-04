Лукич назначен главным тренером «Нижнего Новгорода»

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Контракт с 45-летним сербом рассчитан на два года. Отмечается, что к работе с командой новый тренер приступил после небольшой паузы, связанной с окончанием сезона. Лукич сменил в должности латвийца Артурса Шталбергса, который покинул этот пост в конце апреля.

Лукич уже возглавлял «Нижний Новгород» — с 2008 по 2014 год, став вместе с командой вице-чемпионом Единой лиги ВТБ и России. В марте 2017 года он вошел в тренерский совет клуба в должности спортивного директора.