Андрей Кириленко избран в центральное бюро FIBA
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко избран в центральное бюро Международной федерации баскетбола (FIBA). Об этом сообщает
пресс-служба РФБ.
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Заседание центрального бюро FIBA состоялось в среду в Гонконге. Помимо Кириленко, в состав центрального бюро вошли Яо Мин (президент Китайской баскетбольной ассоциации), Юко Мицуя (президент Японской баскетбольной ассоциации), Астериос Зойс (член бюро FIBA-Европа) и Лена
На заседании также были определены хозяева чемпионатов мира 2018 года для игроков не старше 17 лет. Женский турнир пройдет в Минске, а мужской — в аргентинских городах Росарио и
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