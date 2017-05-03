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3 мая 2017, 19:32 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Андрей Кириленко избран в центральное бюро FIBA

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко избран в центральное бюро Международной федерации баскетбола (FIBA). Об этом сообщает пресс-служба РФБ.

На заседании также были определены хозяева чемпионатов мира 2018 года для игроков не старше 17 лет. Увеличить
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Заседание центрального бюро FIBA состоялось в среду в Гонконге. Помимо Кириленко, в состав центрального бюро вошли Яо Мин (президент Китайской баскетбольной ассоциации), Юко Мицуя (президент Японской баскетбольной ассоциации), Астериос Зойс (член бюро FIBA-Европа) и Лена Уоллин-Канзи (генеральный секретарь Шведской федерации баскетбола).

На заседании также были определены хозяева чемпионатов мира 2018 года для игроков не старше 17 лет. Женский турнир пройдет в Минске, а мужской — в аргентинских городах Росарио и Санта-Фе.
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