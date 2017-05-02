Игрок «Пармы» признан лучшим молодым баскетболистом Единой лиги ВТБ

Обладатель титула определялся среди баскетболистов не старше 22 лет. 21-летний Иван Ухов провел за «Парму» 24 матча, в которых набирал 7,9 очка в среднем за игру, делал 3,2 подбора и отдавал 1,6 голевые передачи.

«Большое спасибо лиге за эту награду. В следующем сезоне постараюсь играть еще лучше. “Парма” получила неоценимый опыт по ходу сезона, который поможет нам стать сильнее», — прокомментировал Иван Ухов.

Напомним, что «Парма» по итогам регулярного сезона, будучи дебютантом, заняла в чемпионате последнее тринадцатое место, одержав всего одну победу в 24 играх. Несмотря на серию неудач, пермская команда лидирует в лиге по средней посещаемости домашних матчей, а в игре с ЦСКА был установлен рекорд сезона по посещаемости — 7316 зрителей.