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2 мая 2017, 7:56 | Баскетбол: Россия | РИА "ФедералПресс"

Игрок «Пармы» признан лучшим молодым баскетболистом Единой лиги ВТБ

ПЕРМЬ, 2 мая, ФедералПресс. Защитник пермского баскетбольного клуба «Парма» Иван Ухов признан лучшим молодым игроком чемпионата Единой Лиги ВТБ — 2016/17 годов.

Обладатель титула определялся среди баскетболистов не старше 22 лет. 21-летний Иван Ухов провел за «Парму» 24 матча, в которых набирал 7,9 очка в среднем за игру, делал 3,2 подбора и отдавал 1,6 голевые передачи.

«Большое спасибо лиге за эту награду. В следующем сезоне постараюсь играть еще лучше. “Парма” получила неоценимый опыт по ходу сезона, который поможет нам стать сильнее», — прокомментировал Иван Ухов.

Напомним, что «Парма» по итогам регулярного сезона, будучи дебютантом, заняла в чемпионате последнее тринадцатое место, одержав всего одну победу в 24 играх. Несмотря на серию неудач, пермская команда лидирует в лиге по средней посещаемости домашних матчей, а в игре с ЦСКА был установлен рекорд сезона по посещаемости — 7316 зрителей.

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