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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29609948/
1 мая 2017, 19:55 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Баскетболистки УГМК в девятый раз подряд выиграли чемпионат России

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский клуб УГМК обыграл курское «Динамо» со счетом 83:82 в пятом матче финальной серии чемпионата России по баскетболу среди женщин и завоевал трофей. Встреча прошла в Курске.

В пятом матче финальной серии клуб из Екатеринбурга победил курское Динамо со счетом 83:82. Увеличить
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Самым результативным игроком матча стала баскетболистка УГМК Дайана Таурази, набравшая 33 очка.

Счет в серии до трех побед стал 3−2 в пользу клуба из Екатеринбурга.

Ранее в серии за третье место оренбургская «Надежда» была сильнее московского «Динамо (3−0) и завоевала бронзу.

Баскетболистки УГМК стали чемпионками России в 11-й раз в истории и в девятый раз подряд. Кроме того, екатеринбургский клуб трижды выигрывал Евролигу, один раз Суперкубок Европы и восемь раз Кубок России.

Баскетболистки курского «Динамо» могли впервые стать чемпионками России. В нынешнем сезоне клуб стал победителем Евролиги, также в активе «Динамо» победа в Кубке Европы, еще дважды курский клуб выигрывал Кубок России.
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