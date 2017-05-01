Баскетболистки УГМК в девятый раз подряд выиграли чемпионат России

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Самым результативным игроком матча стала баскетболистка УГМК Дайана Таурази, набравшая 33 очка.

Счет в серии до трех побед стал 3−2 в пользу клуба из Екатеринбурга.

Ранее в серии за третье место оренбургская «Надежда» была сильнее московского «Динамо (3−0) и завоевала бронзу.

Баскетболистки УГМК стали чемпионками России в 11-й раз в истории и в девятый раз подряд. Кроме того, екатеринбургский клуб трижды выигрывал Евролигу, один раз Суперкубок Европы и восемь раз Кубок России.

Баскетболистки курского «Динамо» могли впервые стать чемпионками России. В нынешнем сезоне клуб стал победителем Евролиги, также в активе «Динамо» победа в Кубке Европы, еще дважды курский клуб выигрывал Кубок России.