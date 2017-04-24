Шталбергс покидает пост наставника «Нижнего Новгорода»

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«БК “Нижний Новгород” благодарит Артурса за проделанную работу и желает удачи и дальнейшего развития в тренерской карьере», — отмечается на официальном сайте «Нижнего Новгорода».