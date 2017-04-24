Шталбергс покидает пост наставника «Нижнего Новгорода»
Артурс Шталбергс покидает пост главного тренера БК «Нижний Новгород». Контракт нижегородской команды с латвийским специалистом был рассчитан на один год, и по истечению его срока руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение.
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«БК “Нижний Новгород” благодарит Артурса за проделанную работу и желает удачи и дальнейшего развития в тренерской карьере», — отмечается на официальном сайте «Нижнего Новгорода».
В сезоне-2016/17 «Нижний Новгород» занял 10-е место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, оставшись за бортом стадии
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