«Химки» разгромили «Енисей» с разницей в 40 очков в матче Лиги ВТБ

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Встреча, прошедшая в Красноярске в воскресенье, завершилась со счетом 104:64 (27:11, 34:22, 30:20, 13:11) в пользу гостей. У «Химок» по 19 очков набрали Эрл Роулэнд и Алексей Швед, у хозяев 16 баллов в активе Алексея Вздыхалкина.

«Химки» одержали 19-ю победу и обеспечили себе третье место в таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, «Енисей» (13 побед) остался на шестой строчке.