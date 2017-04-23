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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29523212/
23 апреля 2017, 14:52 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

«Химки» разгромили «Енисей» с разницей в 40 очков в матче Лиги ВТБ

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Баскетболисты подмосковных «Химок» разгромили на выезде красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Баскетболисты подмосковных Химок разгромили на выезде красноярский Енисей в матче регулярного чемпионата Единой лиги <span class=error>ВТБ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Красноярске в воскресенье, завершилась со счетом 104:64 (27:11, 34:22, 30:20, 13:11) в пользу гостей. У «Химок» по 19 очков набрали Эрл Роулэнд и Алексей Швед, у хозяев 16 баллов в активе Алексея Вздыхалкина.

«Химки» одержали 19-ю победу и обеспечили себе третье место в таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, «Енисей» (13 побед) остался на шестой строчке.
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