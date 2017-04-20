БК «Иркут» победил «Новосибирск» и вышел в финал Суперлиги-1
Баскетбольный клуб «Иркут» обыграл клуб «Новосибирск» со счетом 63:60 и вышел в финал Суперлиги-1.
Об этом 19 апреля 2017 года сообщила
В первые минуты следующего игрового отрезка забивали только новосибирцы: дважды со средней дистанции, один раз с дальней. После чего отрыв иркутян в счете стал минимальным — 19:20. Однако спустя некоторое время двумя попаданиями Глеб Герасименко вновь вывел «Иркут» вперед со счетом 19:26.
Вторую половину встречи новосибирцы начали уверенно, отыграв десятиочковое отставание и выйдя вперед со счетом 44:42. «Иркут» продолжал активную игру и четверть завершилась при счете 47:48 в пользу иркутян. В первые минуты заключительной четверти еще раз небольшой рывок совершил «Новосибирск» — 53:48. Героем ключевого отрезка стал Александр Захаров, сначала сравняв счет, а потом выведя иркутскую команду вперед — 58:61. В оставшиеся неполные две минуты игрового времени «Иркут» сумел удержать лидерство, победив со счетом 63:60. Эта победа обеспечила иркутской команде как минимум второе место в Суперлиге-1. В борьбе за золото они сыграют против соперников из Сургута.
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