БК «Иркут» победил «Новосибирск» и вышел в финал Суперлиги-1

Об этом 19 апреля 2017 года сообщила пресс-служба иркутской команды. Начался матч с гола игрока «Новосибирска» Александра Лавникова, в ответ у «Иркута» также издалека был точен Константин Новиков. Команды не отпускали друг друга до счета 10:10, а затем иркутянам удалось постепенно опередить соперников по очкам. Практически с финальным свистком в четверти трехочковый гол принес команде Иркутска Глеб Герасименко — 12:20 в пользу «Иркута».

В первые минуты следующего игрового отрезка забивали только новосибирцы: дважды со средней дистанции, один раз с дальней. После чего отрыв иркутян в счете стал минимальным — 19:20. Однако спустя некоторое время двумя попаданиями Глеб Герасименко вновь вывел «Иркут» вперед со счетом 19:26.

Вторую половину встречи новосибирцы начали уверенно, отыграв десятиочковое отставание и выйдя вперед со счетом 44:42. «Иркут» продолжал активную игру и четверть завершилась при счете 47:48 в пользу иркутян. В первые минуты заключительной четверти еще раз небольшой рывок совершил «Новосибирск» — 53:48. Героем ключевого отрезка стал Александр Захаров, сначала сравняв счет, а потом выведя иркутскую команду вперед — 58:61. В оставшиеся неполные две минуты игрового времени «Иркут» сумел удержать лидерство, победив со счетом 63:60. Эта победа обеспечила иркутской команде как минимум второе место в Суперлиге-1. В борьбе за золото они сыграют против соперников из Сургута.