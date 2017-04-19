БК «Парма» может покинуть Единую Лигу ВТБ

Как заявил Business Class почетный президент лиги Сергей Иванов, со следующего сезона бюджет любого клуба должен быть не менее 3 млн долларов, то есть порядка 180 млн рублей. Сейчас годовой бюджет «Пармы» ниже этой суммы.

«Мы не соответствует этим параметрам» — подтвердил «Ъ» гендиректор БК «Парма» Александр Башминов. «Но мы ведем работу над разрешением этой проблемы, думаю, что удастся сохранить клуб в лиге» — добавил он.