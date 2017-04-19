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19 апреля 2017, 10:30 | Баскетбол: Россия | Коммерсантъ

БК «Парма» может покинуть Единую Лигу ВТБ

Сегодняшний матч баскетбольного клуба «Парма» с краснодарским «Локомотивом» может оказаться последним для пермяков в Единой Лиге ВТБ.

Как заявил Business Class почетный президент лиги Сергей Иванов, со следующего сезона бюджет любого клуба должен быть не менее 3 млн долларов, то есть порядка 180 млн рублей. Сейчас годовой бюджет «Пармы» ниже этой суммы.
«Мы не соответствует этим параметрам» — подтвердил «Ъ» гендиректор БК «Парма» Александр Башминов. «Но мы ведем работу над разрешением этой проблемы, думаю, что удастся сохранить клуб в лиге» — добавил он.
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