Баскетболисты УНИКСа проведут товарищеские матчи с «Истанбулом» и «Галатасараем»
КАЗАНЬ, 18 апр —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа проведут товарищеские матчи в Турции с «Галатасараем» и «Истанбулом» перед стартом плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба.
УНИКС занял пятое место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«25 и 27 апреля УНИКС проведет матчи в Стамбуле с «Истанбулом» и «Галатасараем», — сообщили агентству по телефону.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter