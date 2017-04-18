Баскетболисты УНИКСа проведут товарищеские матчи с «Истанбулом» и «Галатасараем»

УНИКС занял пятое место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Плей-офф стартует в мае, а казанцы провели свой последний матч в «регулярке» в середине апреля.

«25 и 27 апреля УНИКС проведет матчи в Стамбуле с «Истанбулом» и «Галатасараем», — сообщили агентству по телефону.