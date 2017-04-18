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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29464277/
18 апреля 2017, 11:48 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболисты УНИКСа проведут товарищеские матчи с «Истанбулом» и «Галатасараем»

КАЗАНЬ, 18 апр — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа проведут товарищеские матчи в Турции с «Галатасараем» и «Истанбулом» перед стартом плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба.

УНИКС занял пятое место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Плей-офф стартует в мае, а казанцы провели свой последний матч в «регулярке» в середине апреля.

«25 и 27 апреля УНИКС проведет матчи в Стамбуле с «Истанбулом» и «Галатасараем», — сообщили агентству по телефону.
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