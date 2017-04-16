ЖБК «Вологда-Чеваката» победила «Спарту энд К» и поспорит за пятое место в ЧР

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Вологде, завершилась со счетом 77:58 (17:10, 19:22, 25:10, 16:16) в пользу хозяев площадки, у которых дабл-дабл оформила Эмма Кэннон (19 очков + 18 подборов).

Счет в серии до двух побед стал 2−1 в пользу «Вологды-Чевакаты», которая теперь поборется за пятое место с московским клубом МБА. «Спарта энд К» сразится за седьмую позицию с новосибирским «Динамо».