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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29447524/
16 апреля 2017, 21:45 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

ЖБК «Вологда-Чеваката» победила «Спарту энд К» и поспорит за пятое место в ЧР

Баскетболистки «Вологды-Чевакаты» одержали победу над подмосковной «Спартой энд К» в третьем матче серии плей-офф за 5−8-е места в чемпионате России.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Вологде, завершилась со счетом 77:58 (17:10, 19:22, 25:10, 16:16) в пользу хозяев площадки, у которых дабл-дабл оформила Эмма Кэннон (19 очков + 18 подборов).

Счет в серии до двух побед стал 2−1 в пользу «Вологды-Чевакаты», которая теперь поборется за пятое место с московским клубом МБА. «Спарта энд К» сразится за седьмую позицию с новосибирским «Динамо».
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