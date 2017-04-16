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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29447467/
16 апреля 2017, 21:37 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Видмер заявила, что останется в ЖБК «Динамо» (Курск) в следующем сезоне

Капитан курского «Динамо» Татьяна Видмер заявила агентству «Р-Спорт», что в следующем сезоне продолжит выступать за клуб.

В воскресенье курское «Динамо» стало победителем Евролиги, обыграв в финале турецкий «Фенербахче». Видмер выступает за курское «Динамо» с 2015 года. Ранее баскетболистка сборной России выступала за екатеринбургский УГМК, «Динамо» (Москва) и «Вологду-Чевакату».

«Я остаюсь в “Динамо”. Как я могу покинуть свой родной Курск?» — сказала Видмер после победы клуба в Евролиге.
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