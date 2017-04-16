Видмер заявила, что останется в ЖБК «Динамо» (Курск) в следующем сезоне

В воскресенье курское «Динамо» стало победителем Евролиги, обыграв в финале турецкий «Фенербахче». Видмер выступает за курское «Динамо» с 2015 года. Ранее баскетболистка сборной России выступала за екатеринбургский УГМК, «Динамо» (Москва) и «Вологду-Чевакату».

«Я остаюсь в “Динамо”. Как я могу покинуть свой родной Курск?» — сказала Видмер после победы клуба в Евролиге.