Баскетболистки МБА обыграли новосибирское «Динамо» в серии турнира за 5−8 места ЧР

Третья встреча серии до двух побед, прошедшая в Москве в воскресенье, завершилась со счетом 89:73 (23:16, 25:14, 16:27, 25:16) в пользу хозяев, в составе которых Анна Лешковцева набрала 25 очков. У «Динамо» 21 очко на свой счет записала Аделина Абайбурова.

Счет в серии стал 2−1 в пользу москвичек, которые теперь сыграют в серии за 5−6 места с «Вологдой-Чевакатой». «Динамо» продолжит борьбу за 7−8 место в серии против подмосковной «Спарты энд К».