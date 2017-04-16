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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29447463/
16 апреля 2017, 21:36 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистки МБА обыграли новосибирское «Динамо» в серии турнира за 5−8 места ЧР

Баскетболистки МБА (Москва) обыграли «Динамо» (Новосибирская область) в серии турнира за 5−8 места чемпионата России.

Третья встреча серии до двух побед, прошедшая в Москве в воскресенье, завершилась со счетом 89:73 (23:16, 25:14, 16:27, 25:16) в пользу хозяев, в составе которых Анна Лешковцева набрала 25 очков. У «Динамо» 21 очко на свой счет записала Аделина Абайбурова.

Счет в серии стал 2−1 в пользу москвичек, которые теперь сыграют в серии за 5−6 места с «Вологдой-Чевакатой». «Динамо» продолжит борьбу за 7−8 место в серии против подмосковной «Спарты энд К».
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