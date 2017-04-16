Лукас Мондело останется тренером ЖБК «Динамо» (Курск) в следующем сезоне
Главный тренер курского «Динамо» Лукас Мондело продолжит работу с командой в следующем сезоне, заявила агентству «Р-Спорт» исполнительный директор женского баскетбольного клуба Виктория Сгонникова.
Курское «Динамо» в воскресенье впервые в истории одержало победу в финале Евролиги, обыграв турецкий «Фенербахче». Главный тренер сборной Испании Мондело возглавил курское «Динамо» в прошлое межсезонье. Под его руководством команда также выиграла регулярный сезон чемпионата России и в финале сыграет с УГМК.
«Мондело останется тренером нашей команды в следующем сезоне», — сказала Сгонникова.
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